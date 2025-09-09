Humana Aktie verliert signifikant - 09.09.2025

Mit einer Performance von -11,09 % musste die Humana Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Humana ist ein führendes US-amerikanisches Gesundheits- und Versicherungsunternehmen, das sich auf Krankenversicherungen und Gesundheitsmanagement spezialisiert hat. Es ist einer der größten Medicare-Anbieter mit starken Marktanteilen. Hauptkonkurrenten sind UnitedHealth Group und Anthem. Humana hebt sich durch innovative Gesundheitslösungen und personalisierte Pflegeansätze ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Humana in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,40 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Humana Aktie damit um +1,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Humana +7,50 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Humana Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,56 % 1 Monat +15,03 % 3 Monate +30,40 % 1 Jahr -18,29 %

Informationen zur Humana Aktie

Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,23 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.09.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Humana Aktie jetzt kaufen?

Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.