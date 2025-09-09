Sigenergy expandiert in Europa mit Produkteinführung in Slowenien

Peter Bohinec, Bürgermeister von Jesenice, eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede und unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Sigenergy. Die Vereinbarung schafft eine solide Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit und unterstreicht das gemeinsame Engagement für die Förderung der sauberen Energiewende in Slowenien.

LJUBLJANA, Slowenien, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy hat am 6. September eine Produkteinführungsveranstaltung in Ljubljana, Slowenien, abgehalten und damit seine laufende Expansion in ganz Europa verstärkt. An der Veranstaltung nahmen Regierungsvertreter, Branchenexperten und Partner teil, die über die slowenische Energiewende und die Rolle fortschrittlicher Technologien beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft diskutierten. Fast 150 Teilnehmer nahmen daran teil, was das große Interesse an den Lösungen von Sigenergy im ganzen Land widerspiegelt.

Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy, sagte: "Sigenergy schätzt die strategische Rolle Sloweniens in der europäischen Energielandschaft. Sigenergy engagiert sich für die Vertiefung lokaler Investitionen, die Stärkung von Partnerschaften und die Weiterentwicklung von Technologien, um ein nachhaltiges Energie-Ökosystem aufzubauen und zuverlässige Lösungen für alle bereitzustellen."

Während der Veranstaltung stellte Sigenergy seine gesamte Palette an Energielösungen auf dem slowenischen Markt vor. Zu den wichtigsten Angeboten gehören das SigenStor 5-in-1-Energiespeichersystem für Privathaushalte, die kommerzielle und industrielle Speicherlösung SigenStack und der Hybrid-Wechselrichter der zweiten Generation. Diese Produkte werden vor Ort durch Partnerschaften mit GreenGlow, GENI und anderen lokalen Partnern vertrieben.

Slowenien ist ein Schlüsselmarkt für die europäische Expansion von Sigenergy. Der günstige Standort, die qualifizierten Arbeitskräfte und das Engagement für eine umweltfreundliche Politik bieten ein ideales Umfeld für den Einsatz moderner Energiespeicherlösungen. Durch verstärkte lokale Partnerschaften und Investitionen will Sigenergy die saubere Energiewende des Landes unterstützen und zuverlässige, nachhaltige Lösungen für Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bereitstellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766934/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sigenergy-expandiert-in-europa-mit-produkteinfuhrung-in-slowenien-302551471.html