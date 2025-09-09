Aufstrebendes Unternehmen ASTRAUX glänzt auf der IFA Berlin und beschleunigt seine Expansion in den wichtigsten EU-Märkten

Auf der diesjährigen IFA hat ASTRAUX den Mini EV, den Aimon Companion Robot und die Smart Glasses zum ersten Mal dem europäischen Publikum vorgestellt. Der Stand wurde schnell zu einer der Hauptattraktionen und zog an einem einzigen Tag über 20.000 Besucher an, die sich in langen Schlangen vor der Erlebniszone und den Selfie-Wänden anstellten. Der ASTRAUX-Stand belegte auf der gesamten IFA den dritten Platz beim Engagement.

BERLIN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Die in Dubai ansässige Lifestyle-Tech-Marke ASTRAUX setzte auf der IFA 2025 in Berlin ein starkes Zeichen, indem sie drei originelle Produkte vorstellte, die eine große Menschenmenge anzogen und das Unternehmen als einen der meistdiskutierten Namen in grüner Mobilität und intelligentem Leben positionierten. Im Rahmen seiner globalen Wachstumsstrategie kündigte ASTRAUX eine beschleunigte Expansion in die vier EU-Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien an, um die steigende Nachfrage nach innovativen und barrierefreien Mobilitätslösungen zu bedienen.

Yoyo.Zhang, die derzeitige Leiterin des Europageschäfts von ASTRAUX, hat sich jahrelang bei Unternehmen wie Huawei und Xiaomi intensiv mit dem Verbrauchergeschäft beschäftigt. Als Leiterin der italienischen Niederlassung von Xiaomi in Europa sammelte sie umfangreiche Erfahrungen im Aufbau von Marken, in der Gestaltung von Vertriebskanälen und in der Bedienung von Nutzern – ein Zeichen dafür, dass ASTRAUX fest entschlossen ist, in Europa Fuß zu fassen. Sie betonte, dass ASTRAUX in einer einzigartigen Position ist, um bei jüngeren europäischen Verbrauchern, die nach erschwinglichen, innovativen und stylischen Technologielösungen suchen, Anklang zu finden, und damit die Voraussetzungen für ein schnelles Wachstum in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien schafft.

Von der Jugend vorangetriebene Innovation

ASTRAUX Mini EV (ab 5.990 €) - Ein Mikro-Elektrofahrzeug mit auffälligem Design, individueller Lackierung, Panoramaglasdach und Zulassungsmöglichkeit für Fahrer ab 14 Jahren in ausgewählten EU-Ländern.

Aimon Companion Robot (89 €) - Ein interaktiver, emotionaler KI-Roboter, der auf Berührung, Bewegung und Stimmung reagiert und sich schnell zum Publikumsliebling in der IFA-Erlebniszone entwickelt hat.

ASTRAUX Smart Glasses (79 €) - Die Kombination aus UV400-zertifizierter Sonnenbrille, KI-gesteuerter Übersetzung, einer 8-MP-Ego-Kamera und offenem Ohr bietet intelligente Freisprecherlebnisse für Nutzer der nächsten Generation.

