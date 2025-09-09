    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Pistorius gratuliert Lecornu und betont Zusammenarbeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Boris Pistorius gratuliert Lecornu als Premierminister.
    • Er würdigt Lecornus Einsatz für europäische Sicherheit.
    • Dank für Freundschaft und Engagement für Frankreich.

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius wünscht seinem bisherigen Amtskollegen Sébastien Lecornu Erfolg und Glück als neuer Premierminister von Frankreich. "Ich freue mich sehr, dass Dir diese große Ehre zuteil wird. In den vergangenen Jahren hast Du Dich mit aller Kraft für die Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit eingesetzt - und dabei immer auch auf den deutsch-französischen Motor gesetzt", schrieb der SPD-Politiker am Abend.

    Er dankte Lecornu für dessen Freundschaft. "Alle, die Dich kennen, wissen, dass Du Dich als Premierminister mit aller Leidenschaft für das Wohl Frankreichs und die deutsch-französische Freundschaft einsetzen wirst." Einen Tag nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron den bisherigen Verteidigungsminister zum Premierminister ernannt./cn/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
