Merz telefoniert mit Emir von Katar - Kritik an Israel
Für Sie zusammengefasst
- Merz verurteilt Israels Angriff auf Hamas in Katar.
- Souveränität Katars verletzt, laut Merz inakzeptabel.
- Kanzler lobt Katars Vermittlungsbemühungen für Frieden.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Angriff Israels auf die Führungsspitze der Hamas in Katar verurteilt. In einem Telefonat mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani, bezeichnete Merz die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars durch den israelischen Angriff als "nicht akzeptabel", wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.
Zugleich würdigte der Kanzler Katars Vermittlungsbemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der Hamas-Geiseln. Der Krieg dürfe sich nicht auf die gesamte Region ausweiten, so Merz. Die Bundesregierung stehe dazu auch in engem Kontakt mit der israelischen Regierung./wn/DP/nas
