    80 Jahre Stilwell Road: Würdigung der Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen China und den Vereinigten Staaten

    Beijing (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2023 schrieb Präsident Xi Jinping an die
    Familie Stilwell zurück und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie
    weiterhin den Geist der Zusammenarbeit fördern und zum gegenseitigen Verständnis
    zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk beitragen würden. Seine
    Botschaft unterstrich, dass echte Freundschaft zwischen Nationen in den
    Beziehungen zwischen normalen Bürgern verwurzelt ist, und der Besuch der Familie
    machte deutlich, wie das Erbe der Partnerschaft aus Kriegszeiten auch künftige
    Generationen in beiden Ländern inspiriert, das Vertrauen stärkt und den Dialog
    auch in schwierigen Zeiten fördert. Achtzig Jahre später bleibt die Stilwell
    Road ein starkes Symbol für Mut, Zusammenarbeit und internationale Solidarität
    und erinnert beide Nationen an den bleibenden Wert von Freundschaft und
    zwischenmenschlichem Austausch.

    Gedenken an eine historische Route

    Nachfahren des US-Generals Joseph Stilwell befinden sich diese Woche in China
    auf einer historischen Reise zum 80. Jahrestag der Stilwell Road, einer
    lebenswichtigen Versorgungsroute aus dem Zweiten Weltkrieg, die Indien über den
    Norden Myanmars (damals Birma) mit Kunming, Yunnan, verband. Die nach General
    Stilwell benannte Straße spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung
    des chinesischen Widerstandskrieges gegen den japanischen Angriff und
    symbolisiert internationale Zusammenarbeit und gemeinsames Opfer. Als
    Transportweg für Waffen, Treibstoff und medizinische Hilfsgüter durch tückisches
    Gelände diente sie als militärische Route für Chinas Kriegsanstrengungen.

    Zeremonie in Chongqing

    Die fünftägige Gedenkveranstaltung begann am 4. September im Stilwell-Museum in
    Chongqing. Neun Familienmitglieder - darunter die Urenkelinnen Nancy Millward
    und Susan Cole mit ihren Familien sowie Urenkel Dennis Cox mit seiner Tochter
    Catherine Cox - trafen sich mit chinesischen und amerikanischen Historikern und
    Experten, um General Stilwells Erbe zu würdigen.

    Der Höhepunkt war die Enthüllung einer ganzfigurigen Bronzestatue von Stilwell,
    der mit festem Blick und Karabiner über der Schulter dargestellt wurde. Susan
    Cole sagte: "Diese Statue zeugt von der tiefen Zuneigung des chinesischen Volkes
    zu ihm und sie spiegelt auch seine tiefe Zuneigung zum chinesischen Volk wider."
    Die Veranstaltung umfasste auch Buchpräsentationen und Spenden historischer
    Dokumente.

    Besuch historischer Stätten in Yunnan

    Am 5. September besuchte die Familie Yunnan und besichtigte das Stilwell Road
    Museum, Houqiao, die Wanding-Brücke und erhaltene Abschnitte der alten Straße,
    wo Dennis Cox Steine als Andenken sammelte. Auf dem nationalen Kriegsfriedhof
    von Tengchong, wo Tausende chinesische Soldaten und 19 Amerikaner begraben sind,
    haben sie kurz innegehalten, um nachzudenken. "Hier zu sein, ändert alles", sagt
    Nancy Millward. "Es ist wichtig, dass unsere Kinder etwas über das Erbe ihrer
    Familie und die Beziehungen, die er zum chinesischen Volk aufgebaut hat,
    erfahren." Auf dem Schlachtfeld von Songshan legten sie Blumen für chinesische
    und alliierte Soldaten nieder, wobei Schützengräben und Bunker die Strapazen des
    Jahres 1944 verdeutlichten.

    Kultureller Austausch und letzter Stopp in Shanghai

    Die Reise beinhaltete auch einen kulturellen Austausch, wie z. B. den Besuch der
    Datianwan-Grundschule in Chongqing, wo die Familie den Schülern Geschichten aus
    der Kriegszeit erzählte, Fußball spielte und traditionelles Handwerk betrieb.

    Sieben Nachkommen beendeten ihren Besuch in Shanghai in der ehemaligen Residenz
    von Soong Ching Ling, der mit General Stilwell eng befreundet war. Der
    Aufenthalt unterstrich, wie persönliche Bindungen die Kriegsallianzen ergänzten
    und den dauerhaften Geist der chinesisch-amerikanischen Freundschaft
    aufrechterhielten.

