80 Jahre Stilwell Road: Würdigung der Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen China und den Vereinigten Staaten

Beijing (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2023 schrieb Präsident Xi Jinping an die

Familie Stilwell zurück und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie

weiterhin den Geist der Zusammenarbeit fördern und zum gegenseitigen Verständnis

zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk beitragen würden. Seine

Botschaft unterstrich, dass echte Freundschaft zwischen Nationen in den

Beziehungen zwischen normalen Bürgern verwurzelt ist, und der Besuch der Familie

machte deutlich, wie das Erbe der Partnerschaft aus Kriegszeiten auch künftige

Generationen in beiden Ländern inspiriert, das Vertrauen stärkt und den Dialog

auch in schwierigen Zeiten fördert. Achtzig Jahre später bleibt die Stilwell

Road ein starkes Symbol für Mut, Zusammenarbeit und internationale Solidarität

und erinnert beide Nationen an den bleibenden Wert von Freundschaft und

zwischenmenschlichem Austausch.



Gedenken an eine historische Route





Nachfahren des US-Generals Joseph Stilwell befinden sich diese Woche in China

auf einer historischen Reise zum 80. Jahrestag der Stilwell Road, einer

lebenswichtigen Versorgungsroute aus dem Zweiten Weltkrieg, die Indien über den

Norden Myanmars (damals Birma) mit Kunming, Yunnan, verband. Die nach General

Stilwell benannte Straße spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung

des chinesischen Widerstandskrieges gegen den japanischen Angriff und

symbolisiert internationale Zusammenarbeit und gemeinsames Opfer. Als

Transportweg für Waffen, Treibstoff und medizinische Hilfsgüter durch tückisches

Gelände diente sie als militärische Route für Chinas Kriegsanstrengungen.



Zeremonie in Chongqing



Die fünftägige Gedenkveranstaltung begann am 4. September im Stilwell-Museum in

Chongqing. Neun Familienmitglieder - darunter die Urenkelinnen Nancy Millward

und Susan Cole mit ihren Familien sowie Urenkel Dennis Cox mit seiner Tochter

Catherine Cox - trafen sich mit chinesischen und amerikanischen Historikern und

Experten, um General Stilwells Erbe zu würdigen.



Der Höhepunkt war die Enthüllung einer ganzfigurigen Bronzestatue von Stilwell,

der mit festem Blick und Karabiner über der Schulter dargestellt wurde. Susan

Cole sagte: "Diese Statue zeugt von der tiefen Zuneigung des chinesischen Volkes

zu ihm und sie spiegelt auch seine tiefe Zuneigung zum chinesischen Volk wider."

Die Veranstaltung umfasste auch Buchpräsentationen und Spenden historischer

Dokumente.



Besuch historischer Stätten in Yunnan



Am 5. September besuchte die Familie Yunnan und besichtigte das Stilwell Road

Museum, Houqiao, die Wanding-Brücke und erhaltene Abschnitte der alten Straße,

wo Dennis Cox Steine als Andenken sammelte. Auf dem nationalen Kriegsfriedhof

von Tengchong, wo Tausende chinesische Soldaten und 19 Amerikaner begraben sind,

haben sie kurz innegehalten, um nachzudenken. "Hier zu sein, ändert alles", sagt

Nancy Millward. "Es ist wichtig, dass unsere Kinder etwas über das Erbe ihrer

Familie und die Beziehungen, die er zum chinesischen Volk aufgebaut hat,

erfahren." Auf dem Schlachtfeld von Songshan legten sie Blumen für chinesische

und alliierte Soldaten nieder, wobei Schützengräben und Bunker die Strapazen des

Jahres 1944 verdeutlichten.



Kultureller Austausch und letzter Stopp in Shanghai



Die Reise beinhaltete auch einen kulturellen Austausch, wie z. B. den Besuch der

Datianwan-Grundschule in Chongqing, wo die Familie den Schülern Geschichten aus

der Kriegszeit erzählte, Fußball spielte und traditionelles Handwerk betrieb.



Sieben Nachkommen beendeten ihren Besuch in Shanghai in der ehemaligen Residenz

von Soong Ching Ling, der mit General Stilwell eng befreundet war. Der

Aufenthalt unterstrich, wie persönliche Bindungen die Kriegsallianzen ergänzten

und den dauerhaften Geist der chinesisch-amerikanischen Freundschaft

aufrechterhielten.



Video - https://www.youtube.com/watch?v=xFuRurRgVpY



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767054/photo1.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-80-jahre-st

ilwell-road-wurdigung-der-zusammenarbeit-und-freundschaft-zwischen-china-und-den

-vereinigten-staaten-302551387.html



Pressekontakt:



Jiang Simin,

cgtn@cgtn.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141869/6114486

OTS: CGTN







