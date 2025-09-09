CGTN
80 Jahre Stilwell Road: Würdigung der Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen China und den Vereinigten Staaten
Beijing (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2023 schrieb Präsident Xi Jinping an die
Familie Stilwell zurück und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie
weiterhin den Geist der Zusammenarbeit fördern und zum gegenseitigen Verständnis
zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk beitragen würden. Seine
Botschaft unterstrich, dass echte Freundschaft zwischen Nationen in den
Beziehungen zwischen normalen Bürgern verwurzelt ist, und der Besuch der Familie
machte deutlich, wie das Erbe der Partnerschaft aus Kriegszeiten auch künftige
Generationen in beiden Ländern inspiriert, das Vertrauen stärkt und den Dialog
auch in schwierigen Zeiten fördert. Achtzig Jahre später bleibt die Stilwell
Road ein starkes Symbol für Mut, Zusammenarbeit und internationale Solidarität
und erinnert beide Nationen an den bleibenden Wert von Freundschaft und
zwischenmenschlichem Austausch.
Gedenken an eine historische Route
Familie Stilwell zurück und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie
weiterhin den Geist der Zusammenarbeit fördern und zum gegenseitigen Verständnis
zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk beitragen würden. Seine
Botschaft unterstrich, dass echte Freundschaft zwischen Nationen in den
Beziehungen zwischen normalen Bürgern verwurzelt ist, und der Besuch der Familie
machte deutlich, wie das Erbe der Partnerschaft aus Kriegszeiten auch künftige
Generationen in beiden Ländern inspiriert, das Vertrauen stärkt und den Dialog
auch in schwierigen Zeiten fördert. Achtzig Jahre später bleibt die Stilwell
Road ein starkes Symbol für Mut, Zusammenarbeit und internationale Solidarität
und erinnert beide Nationen an den bleibenden Wert von Freundschaft und
zwischenmenschlichem Austausch.
Gedenken an eine historische Route
Nachfahren des US-Generals Joseph Stilwell befinden sich diese Woche in China
auf einer historischen Reise zum 80. Jahrestag der Stilwell Road, einer
lebenswichtigen Versorgungsroute aus dem Zweiten Weltkrieg, die Indien über den
Norden Myanmars (damals Birma) mit Kunming, Yunnan, verband. Die nach General
Stilwell benannte Straße spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung
des chinesischen Widerstandskrieges gegen den japanischen Angriff und
symbolisiert internationale Zusammenarbeit und gemeinsames Opfer. Als
Transportweg für Waffen, Treibstoff und medizinische Hilfsgüter durch tückisches
Gelände diente sie als militärische Route für Chinas Kriegsanstrengungen.
Zeremonie in Chongqing
Die fünftägige Gedenkveranstaltung begann am 4. September im Stilwell-Museum in
Chongqing. Neun Familienmitglieder - darunter die Urenkelinnen Nancy Millward
und Susan Cole mit ihren Familien sowie Urenkel Dennis Cox mit seiner Tochter
Catherine Cox - trafen sich mit chinesischen und amerikanischen Historikern und
Experten, um General Stilwells Erbe zu würdigen.
Der Höhepunkt war die Enthüllung einer ganzfigurigen Bronzestatue von Stilwell,
der mit festem Blick und Karabiner über der Schulter dargestellt wurde. Susan
Cole sagte: "Diese Statue zeugt von der tiefen Zuneigung des chinesischen Volkes
zu ihm und sie spiegelt auch seine tiefe Zuneigung zum chinesischen Volk wider."
Die Veranstaltung umfasste auch Buchpräsentationen und Spenden historischer
Dokumente.
Besuch historischer Stätten in Yunnan
Am 5. September besuchte die Familie Yunnan und besichtigte das Stilwell Road
Museum, Houqiao, die Wanding-Brücke und erhaltene Abschnitte der alten Straße,
wo Dennis Cox Steine als Andenken sammelte. Auf dem nationalen Kriegsfriedhof
von Tengchong, wo Tausende chinesische Soldaten und 19 Amerikaner begraben sind,
haben sie kurz innegehalten, um nachzudenken. "Hier zu sein, ändert alles", sagt
Nancy Millward. "Es ist wichtig, dass unsere Kinder etwas über das Erbe ihrer
Familie und die Beziehungen, die er zum chinesischen Volk aufgebaut hat,
erfahren." Auf dem Schlachtfeld von Songshan legten sie Blumen für chinesische
und alliierte Soldaten nieder, wobei Schützengräben und Bunker die Strapazen des
Jahres 1944 verdeutlichten.
Kultureller Austausch und letzter Stopp in Shanghai
Die Reise beinhaltete auch einen kulturellen Austausch, wie z. B. den Besuch der
Datianwan-Grundschule in Chongqing, wo die Familie den Schülern Geschichten aus
der Kriegszeit erzählte, Fußball spielte und traditionelles Handwerk betrieb.
Sieben Nachkommen beendeten ihren Besuch in Shanghai in der ehemaligen Residenz
von Soong Ching Ling, der mit General Stilwell eng befreundet war. Der
Aufenthalt unterstrich, wie persönliche Bindungen die Kriegsallianzen ergänzten
und den dauerhaften Geist der chinesisch-amerikanischen Freundschaft
aufrechterhielten.
Video - https://www.youtube.com/watch?v=xFuRurRgVpY
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767054/photo1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-80-jahre-st
ilwell-road-wurdigung-der-zusammenarbeit-und-freundschaft-zwischen-china-und-den
-vereinigten-staaten-302551387.html
Pressekontakt:
Jiang Simin,
cgtn@cgtn.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141869/6114486
OTS: CGTN
auf einer historischen Reise zum 80. Jahrestag der Stilwell Road, einer
lebenswichtigen Versorgungsroute aus dem Zweiten Weltkrieg, die Indien über den
Norden Myanmars (damals Birma) mit Kunming, Yunnan, verband. Die nach General
Stilwell benannte Straße spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung
des chinesischen Widerstandskrieges gegen den japanischen Angriff und
symbolisiert internationale Zusammenarbeit und gemeinsames Opfer. Als
Transportweg für Waffen, Treibstoff und medizinische Hilfsgüter durch tückisches
Gelände diente sie als militärische Route für Chinas Kriegsanstrengungen.
Zeremonie in Chongqing
Die fünftägige Gedenkveranstaltung begann am 4. September im Stilwell-Museum in
Chongqing. Neun Familienmitglieder - darunter die Urenkelinnen Nancy Millward
und Susan Cole mit ihren Familien sowie Urenkel Dennis Cox mit seiner Tochter
Catherine Cox - trafen sich mit chinesischen und amerikanischen Historikern und
Experten, um General Stilwells Erbe zu würdigen.
Der Höhepunkt war die Enthüllung einer ganzfigurigen Bronzestatue von Stilwell,
der mit festem Blick und Karabiner über der Schulter dargestellt wurde. Susan
Cole sagte: "Diese Statue zeugt von der tiefen Zuneigung des chinesischen Volkes
zu ihm und sie spiegelt auch seine tiefe Zuneigung zum chinesischen Volk wider."
Die Veranstaltung umfasste auch Buchpräsentationen und Spenden historischer
Dokumente.
Besuch historischer Stätten in Yunnan
Am 5. September besuchte die Familie Yunnan und besichtigte das Stilwell Road
Museum, Houqiao, die Wanding-Brücke und erhaltene Abschnitte der alten Straße,
wo Dennis Cox Steine als Andenken sammelte. Auf dem nationalen Kriegsfriedhof
von Tengchong, wo Tausende chinesische Soldaten und 19 Amerikaner begraben sind,
haben sie kurz innegehalten, um nachzudenken. "Hier zu sein, ändert alles", sagt
Nancy Millward. "Es ist wichtig, dass unsere Kinder etwas über das Erbe ihrer
Familie und die Beziehungen, die er zum chinesischen Volk aufgebaut hat,
erfahren." Auf dem Schlachtfeld von Songshan legten sie Blumen für chinesische
und alliierte Soldaten nieder, wobei Schützengräben und Bunker die Strapazen des
Jahres 1944 verdeutlichten.
Kultureller Austausch und letzter Stopp in Shanghai
Die Reise beinhaltete auch einen kulturellen Austausch, wie z. B. den Besuch der
Datianwan-Grundschule in Chongqing, wo die Familie den Schülern Geschichten aus
der Kriegszeit erzählte, Fußball spielte und traditionelles Handwerk betrieb.
Sieben Nachkommen beendeten ihren Besuch in Shanghai in der ehemaligen Residenz
von Soong Ching Ling, der mit General Stilwell eng befreundet war. Der
Aufenthalt unterstrich, wie persönliche Bindungen die Kriegsallianzen ergänzten
und den dauerhaften Geist der chinesisch-amerikanischen Freundschaft
aufrechterhielten.
Video - https://www.youtube.com/watch?v=xFuRurRgVpY
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767054/photo1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-80-jahre-st
ilwell-road-wurdigung-der-zusammenarbeit-und-freundschaft-zwischen-china-und-den
-vereinigten-staaten-302551387.html
Pressekontakt:
Jiang Simin,
cgtn@cgtn.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141869/6114486
OTS: CGTN
Autor folgen