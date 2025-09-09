DeepRoute.ai bringt die serienreife „DeepRoute IO 2.0"-Plattform zur IAA 2025 mit

DeepRoute.ai hat bereits über 100 000 PKWs mit seinem autonomen Fahrsystem ausgeliefert. Das Unternehmen plant außerdem, sein Robotaxi-Geschäft mit serienmäßig hergestellten Fahrzeugen auszubauen. Diese Meilensteine zeigen die wachsende Massenproduktionsfähigkeit von DeepRoute.ai sowie die technische Reife in Bezug auf Anpassungseffizienz, Systemstabilität und Sicherheitsstandards.

MÜNCHEN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, ein Pionier auf dem Gebiet des autonomen Fahrens, stellt auf der IAA Mobilität 2025 in München seine neuesten Innovationen vor und präsentiert die serienreife „DeepRoute IO 2.0"-Plattform des Unternehmens, die auf dem fortschrittlichen VLA-Modell (Vision-Language-Action) basiert. Das Debüt zeigt, wie DeepRoute.ai sichere, skalierbare sowie hochgradig anpassungsfähige intelligente Fahrlösungen auf den globalen Markt bringt.

DeepRoute.ai expandiert aktiv in internationale Schlüsselmärkte, darunter Europa, Japan sowie Südkorea, und verfolgt dabei eine zweigleisige Globalisierungsstrategie. Einerseits nutzt das Unternehmen seine umfassende Erfahrung in der Massenproduktion und seine ausgereifte Technologie, um inländischen Partnern wie Smart zu helfen, ihre Angebote für intelligente Fahrzeuge im Ausland zu beschleunigen. Auf der anderen Seite bietet DeepRoute.ai lokalisierte, hochgradig anpassungsfähige Lösungen für das assistierte Fahren für ausländische und Joint-Venture-Automobilhersteller, die es den Partnern ermöglichen, in breitere Marktsegmente zu expandieren.

„Unsere VLA-gestützte Plattform kombiniert Intelligenz mit Anpassungsfähigkeit und ist damit besonders geeignet für Europas Straßen", so Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai.

DeepRoute IO 2.0 bietet außergewöhnliche Flexibilität und unterstützt sowohl LiDAR-ausgerüstete als auch reine Vision-Konfigurationen sowie mehrere Chips in Automobilqualität. Seine modulare Architektur ermöglicht Automobilherstellern, intelligente Fahrfunktionen in verschiedenen Fahrzeugmodellen und -segmenten einzusetzen, um unterschiedliche Marktanforderungen zu erfüllen sowie die weltweite Einführung zu erleichtern.

Das Herzstück der Plattform, das VLA-Modell, integriert multimodales Sehen, Sprache und Handlung, ergänzt durch Chain-of-Thought-Reasoning für erweiterte zeitliche und kausale Schlussfolgerungen. Im Vergleich zu herkömmlichen End-to-End-Modellen bietet VLA eine hohe Interpretierbarkeit und nachvollziehbare Entscheidungswege, die durch Transparenz Vertrauen schaffen können.

Durch die Nutzung umfangreicher Sprachmodellfunktionen verfügt VLA über eine umfassende Wissensbasis sowie eine kontinuierliche Lernfähigkeit, die eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Straßensysteme, Beschilderungen und Fahrkulturen ermöglicht. Das VLA-Modell zeichnet sich durch eine schnelle Generalisierung sowie hohe Belastbarkeit aus und ist in den anspruchsvollsten Fahrumgebungen Europas in der Praxis einsetzbar.

VLA erhöht die Sicherheit zusätzlich durch räumliches Verständnis, logische Erklärungen, OCR-Fähigkeit und Sprachsteuerung. Diese Fähigkeiten ermöglichen proaktive Reaktionen in risikoreichen Situationen wie unübersichtlichen Kurven, Lkw-Blockaden oder komplexen Kreuzungen, indem sie menschenähnliche defensive Fahrmanöver wie frühzeitiges Abbremsen und intelligente Umleitungen ausführen.

Durch die Kombination von Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Sicherheit treibt DeepRoute.ai die Branche in Richtung einer Zukunft intelligenter sowie zuverlässiger Mobilität weltweit voran und gestaltet die nächste Ära des intelligenten Verkehrs.

Informationen zu DeepRoute.ai

DeepRoute.ai ist ein KI-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Anwendung von intelligenten Fahrlösungen widmet sowie Pionierarbeit bei der Verwendung von End-to-End- und VLA-Modellen in Personenkraftwagen leistet. Auf der IAA Mobility 2025 präsentiert DeepRoute.ai seine Innovationen in Halle A2, Stand D25, und unser Partner hält am 9. September einen Leitvortrag in Halle B2 Summit Stage. Weitere Informationen finden Sie auf deeproute.ai.

