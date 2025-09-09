pferdewetten.de & bet3000: Neue Ära der Sportwetten-Kooperation
Diese Kooperation verspricht nicht nur innovative Synergien, sondern auch eine spannende Zukunft für beide Unternehmen.
Foto: stock.adobe.com
- pferdewetten.de AG hat eine Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit in Sportwettannahmestellen und im Online-Geschäft getroffen.
- Die Wettannahmestellen der Simon Springer-Gruppe werden in das Franchisenetz von pferdewetten.de integriert, während die Marke "bet3000" eigenständig bleibt.
- Das Sportwettangebot von bet3000 wird künftig mit der Software von pferdewetten.de betrieben.
- Die vertraglichen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit werden derzeit finalisiert.
- Ab 2026 erwartet der Vorstand einen jährlichen EBIT-Beitrag in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen Euro-Betrags.
- Die Mitteilung wurde am 09. September 2025 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß der EU-Verordnung.
