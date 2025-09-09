    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPferdewetten.de AktievorwärtsNachrichten zu Pferdewetten.de
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    pferdewetten.de & bet3000: Neue Ära der Sportwetten-Kooperation

    Diese Kooperation verspricht nicht nur innovative Synergien, sondern auch eine spannende Zukunft für beide Unternehmen.

    pferdewetten.de & bet3000: Neue Ära der Sportwetten-Kooperation
    Foto: stock.adobe.com
    • pferdewetten.de AG hat eine Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit in Sportwettannahmestellen und im Online-Geschäft getroffen.
    • Die Wettannahmestellen der Simon Springer-Gruppe werden in das Franchisenetz von pferdewetten.de integriert, während die Marke "bet3000" eigenständig bleibt.
    • Das Sportwettangebot von bet3000 wird künftig mit der Software von pferdewetten.de betrieben.
    • Die vertraglichen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit werden derzeit finalisiert.
    • Ab 2026 erwartet der Vorstand einen jährlichen EBIT-Beitrag in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen Euro-Betrags.
    • Die Mitteilung wurde am 09. September 2025 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß der EU-Verordnung.


    Pferdewetten.de

    +22,13 %
    +2,21 %
    -0,83 %
    +4,17 %
    -57,60 %
    -76,92 %
    -74,12 %
    +41,15 %
    ISIN:DE000A2YN777WKN:A2YN77





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    pferdewetten.de & bet3000: Neue Ära der Sportwetten-Kooperation Diese Kooperation verspricht nicht nur innovative Synergien, sondern auch eine spannende Zukunft für beide Unternehmen.