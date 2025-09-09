RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer halte einen gesunden Lieferrhythmus aufrecht, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren dürfte sich nun auf die Genehmigung der Flugaufsichtsbehörde FAA zur Steigerung der Produktion der Modelle des Typs Max richten./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 229,5USD auf NYSE (09. September 2025, 23:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
