RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer halte einen gesunden Lieferrhythmus aufrecht, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren dürfte sich nun auf die Genehmigung der Flugaufsichtsbehörde FAA zur Steigerung der Produktion der Modelle des Typs Max richten./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:20 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 229,5USD auf NYSE (09. September 2025, 23:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 $ , was eine Steigerung von +8,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer