Akko stellt auf der IFA 2025 die "Year of the Snake"-Tastatur vor und beschleunigt die globale Magnetschalterstrategie
Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der globale Peripheriegeräte-Innovator Akko
(https://akkogear.eu/) hat auf der IFA 2025 in Berlin offiziell seine neueste
Kreation, die mechanische Tastatur "Year of Snake"
(https://akkogear.eu/products/akko-year-of-snake-alice-mechanical-keyboard) ,
vorgestellt. Nach dem Erfolg der letztjährigen, hochgelobten "Year of the
Dragon"-Tastatur setzt die neue Version Akkos Vision fort, kulturelles Erbe mit
modernem Industriedesign zu vereinen. Die Markteinführung erregte große
Aufmerksamkeit bei Spielern, Enthusiasten und Medien auf der ganzen Welt, was
Akkos Position an der Spitze der Innovation in der Peripherieindustrie weiter
unterstreicht.
Die Akko-"Year of Snake"-Kollektion umfasst drei einzigartige Designs, wobei die
kultigste Version von Xuanwu inspiriert ist, einer mythischen Figur, die in der
chinesischen Kultur Weisheit und Schutz symbolisiert. Mit einem Gehäuse aus
einer CNC-Aluminiumlegierung, aufwändigen Gravurtechniken sowie einer fein
abgestimmten Dichtungshalterung spiegelt die Tastatur die außergewöhnliche
Handwerkskunst von Akko wider. In Kombination mit dem ergonomischen Alice-Layout
und den Premium-Schaltern von Akko bietet sie sowohl kulturelles Storytelling
als auch ein komfortables Tipperlebnis, das sich ideal für den Dauereinsatz
eignet.
In der Zwischenzeit beschleunigt Akko die Innovation sowie die globale
Einführung seiner Magnetschalter-Produktlinie , die durch zwei Vorzeigemodelle
hervorgehoben wird - den M1 V5 TMR
(https://akkogear.eu/products/monsgeek-m1-v5-tmr-magnetic-keyboard) und den MOD
007 V5 HE (https://akkogear.eu/products/mod-007b-v5-he-magnetic-switch-keyboard)
. Beide bieten eine Reaktionsgeschwindigkeit auf E-Sports-Niveau sowie ein Tipp-
und Spielerlebnis der Spitzenklasse. Wichtig ist, dass diese beiden
Vorzeigemodelle auch in ISO-Versionen erhältlich sein werden, um den
Bedürfnissen internationaler Nutzer noch besser gerecht zu werden. Akkos
magnetische Schaltertechnologie umfasst derzeit sowohl HE - als auch TMR
-Lösungen und wird ständig auf mehrere Layouts erweitert - einschließlich 60 %,
68 %, 75 % TKL und Alice - um die vielfältigen Anforderungen von
wettbewerbsorientierten Spielern sowie Entwicklern weltweit zu erfüllen.
Neben der Magnetschaltertechnologie stellte Akko auf der IFA auch zwei neue
High-End-Produktserien vor - die Gem - und Mineral
(https://akkogear.eu/products/mineral-02-via-custom-mechanical-keyboard) -Serie
. Diese Serien erweitern die Designsprache der Marke, zeigen Akkos Fähigkeit,
künstlerische Ästhetik mit fortschrittlicher Technik zu verschmelzen, und bieten
Nutzern ein völlig neues Erlebnis.
Akko feiert sein neunjähriges Bestehen und die Marke bleibt einer doppelten
Vision verpflichtet: Wir lassen uns von der traditionellen Kultur sowie von
zeitgenössischen Trends inspirieren, um Produktinnovationen voranzutreiben, und
sind gleichzeitig führend im Bereich der Weiterentwicklung und Anwendung der
Magnetschaltertechnologie. Durch die Verschmelzung von Tradition und Innovation
zeigt Akko, dass Tastaturen nicht nur funktionale Werkzeuge sind, sondern auch
kulturelle Ausdrucksformen, leistungsorientierte Instrumente sowie Symbole der
Individualität.
Akko lädt alle Besucher herzlich ein, auf der IFA 2025, Halle 5.2, Stand 143 ,
seine neuesten Innovationen aus erster Hand zu erleben.
Weitere Informationen finden Sie auf https://akkogear.eu/ oder
https://akkogear.de/ .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767040/image_5028996_30980961.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/akko-stellt-auf-
der-ifa-2025-die-year-of-the-snake-tastatur-vor-und-beschleunigt-die-globale-mag
netschalterstrategie-302551577.html
Pressekontakt:
Shi Xuanyu albert@akkogear.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180892/6114499
OTS: AKKO
