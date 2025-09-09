Akko stellt auf der IFA 2025 die "Year of the Snake"-Tastatur vor und beschleunigt die globale Magnetschalterstrategie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der globale Peripheriegeräte-Innovator Akko

(https://akkogear.eu/) hat auf der IFA 2025 in Berlin offiziell seine neueste

Kreation, die mechanische Tastatur "Year of Snake"

(https://akkogear.eu/products/akko-year-of-snake-alice-mechanical-keyboard) ,

vorgestellt. Nach dem Erfolg der letztjährigen, hochgelobten "Year of the

Dragon"-Tastatur setzt die neue Version Akkos Vision fort, kulturelles Erbe mit

modernem Industriedesign zu vereinen. Die Markteinführung erregte große

Aufmerksamkeit bei Spielern, Enthusiasten und Medien auf der ganzen Welt, was

Akkos Position an der Spitze der Innovation in der Peripherieindustrie weiter

unterstreicht.



Die Akko-"Year of Snake"-Kollektion umfasst drei einzigartige Designs, wobei die

kultigste Version von Xuanwu inspiriert ist, einer mythischen Figur, die in der

chinesischen Kultur Weisheit und Schutz symbolisiert. Mit einem Gehäuse aus

einer CNC-Aluminiumlegierung, aufwändigen Gravurtechniken sowie einer fein

abgestimmten Dichtungshalterung spiegelt die Tastatur die außergewöhnliche

Handwerkskunst von Akko wider. In Kombination mit dem ergonomischen Alice-Layout

und den Premium-Schaltern von Akko bietet sie sowohl kulturelles Storytelling

als auch ein komfortables Tipperlebnis, das sich ideal für den Dauereinsatz

eignet.





In der Zwischenzeit beschleunigt Akko die Innovation sowie die globale

Einführung seiner Magnetschalter-Produktlinie , die durch zwei Vorzeigemodelle

hervorgehoben wird - den M1 V5 TMR

(https://akkogear.eu/products/monsgeek-m1-v5-tmr-magnetic-keyboard) und den MOD

007 V5 HE (https://akkogear.eu/products/mod-007b-v5-he-magnetic-switch-keyboard)

. Beide bieten eine Reaktionsgeschwindigkeit auf E-Sports-Niveau sowie ein Tipp-

und Spielerlebnis der Spitzenklasse. Wichtig ist, dass diese beiden

Vorzeigemodelle auch in ISO-Versionen erhältlich sein werden, um den

Bedürfnissen internationaler Nutzer noch besser gerecht zu werden. Akkos

magnetische Schaltertechnologie umfasst derzeit sowohl HE - als auch TMR

-Lösungen und wird ständig auf mehrere Layouts erweitert - einschließlich 60 %,

68 %, 75 % TKL und Alice - um die vielfältigen Anforderungen von

wettbewerbsorientierten Spielern sowie Entwicklern weltweit zu erfüllen.



Neben der Magnetschaltertechnologie stellte Akko auf der IFA auch zwei neue

High-End-Produktserien vor - die Gem - und Mineral

(https://akkogear.eu/products/mineral-02-via-custom-mechanical-keyboard) -Serie

. Diese Serien erweitern die Designsprache der Marke, zeigen Akkos Fähigkeit,

künstlerische Ästhetik mit fortschrittlicher Technik zu verschmelzen, und bieten

Nutzern ein völlig neues Erlebnis.



Akko feiert sein neunjähriges Bestehen und die Marke bleibt einer doppelten

Vision verpflichtet: Wir lassen uns von der traditionellen Kultur sowie von

zeitgenössischen Trends inspirieren, um Produktinnovationen voranzutreiben, und

sind gleichzeitig führend im Bereich der Weiterentwicklung und Anwendung der

Magnetschaltertechnologie. Durch die Verschmelzung von Tradition und Innovation

zeigt Akko, dass Tastaturen nicht nur funktionale Werkzeuge sind, sondern auch

kulturelle Ausdrucksformen, leistungsorientierte Instrumente sowie Symbole der

Individualität.



Akko lädt alle Besucher herzlich ein, auf der IFA 2025, Halle 5.2, Stand 143 ,

seine neuesten Innovationen aus erster Hand zu erleben.



Weitere Informationen finden Sie auf https://akkogear.eu/ oder

https://akkogear.de/ .



