    Akko stellt auf der IFA 2025 die "Year of the Snake"-Tastatur vor und beschleunigt die globale Magnetschalterstrategie

    Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der globale Peripheriegeräte-Innovator Akko
    (https://akkogear.eu/) hat auf der IFA 2025 in Berlin offiziell seine neueste
    Kreation, die mechanische Tastatur "Year of Snake"
    (https://akkogear.eu/products/akko-year-of-snake-alice-mechanical-keyboard) ,
    vorgestellt. Nach dem Erfolg der letztjährigen, hochgelobten "Year of the
    Dragon"-Tastatur setzt die neue Version Akkos Vision fort, kulturelles Erbe mit
    modernem Industriedesign zu vereinen. Die Markteinführung erregte große
    Aufmerksamkeit bei Spielern, Enthusiasten und Medien auf der ganzen Welt, was
    Akkos Position an der Spitze der Innovation in der Peripherieindustrie weiter
    unterstreicht.

    Die Akko-"Year of Snake"-Kollektion umfasst drei einzigartige Designs, wobei die
    kultigste Version von Xuanwu inspiriert ist, einer mythischen Figur, die in der
    chinesischen Kultur Weisheit und Schutz symbolisiert. Mit einem Gehäuse aus
    einer CNC-Aluminiumlegierung, aufwändigen Gravurtechniken sowie einer fein
    abgestimmten Dichtungshalterung spiegelt die Tastatur die außergewöhnliche
    Handwerkskunst von Akko wider. In Kombination mit dem ergonomischen Alice-Layout
    und den Premium-Schaltern von Akko bietet sie sowohl kulturelles Storytelling
    als auch ein komfortables Tipperlebnis, das sich ideal für den Dauereinsatz
    eignet.

    In der Zwischenzeit beschleunigt Akko die Innovation sowie die globale
    Einführung seiner Magnetschalter-Produktlinie , die durch zwei Vorzeigemodelle
    hervorgehoben wird - den M1 V5 TMR
    (https://akkogear.eu/products/monsgeek-m1-v5-tmr-magnetic-keyboard) und den MOD
    007 V5 HE (https://akkogear.eu/products/mod-007b-v5-he-magnetic-switch-keyboard)
    . Beide bieten eine Reaktionsgeschwindigkeit auf E-Sports-Niveau sowie ein Tipp-
    und Spielerlebnis der Spitzenklasse. Wichtig ist, dass diese beiden
    Vorzeigemodelle auch in ISO-Versionen erhältlich sein werden, um den
    Bedürfnissen internationaler Nutzer noch besser gerecht zu werden. Akkos
    magnetische Schaltertechnologie umfasst derzeit sowohl HE - als auch TMR
    -Lösungen und wird ständig auf mehrere Layouts erweitert - einschließlich 60 %,
    68 %, 75 % TKL und Alice - um die vielfältigen Anforderungen von
    wettbewerbsorientierten Spielern sowie Entwicklern weltweit zu erfüllen.

    Neben der Magnetschaltertechnologie stellte Akko auf der IFA auch zwei neue
    High-End-Produktserien vor - die Gem - und Mineral
    (https://akkogear.eu/products/mineral-02-via-custom-mechanical-keyboard) -Serie
    . Diese Serien erweitern die Designsprache der Marke, zeigen Akkos Fähigkeit,
    künstlerische Ästhetik mit fortschrittlicher Technik zu verschmelzen, und bieten
    Nutzern ein völlig neues Erlebnis.

    Akko feiert sein neunjähriges Bestehen und die Marke bleibt einer doppelten
    Vision verpflichtet: Wir lassen uns von der traditionellen Kultur sowie von
    zeitgenössischen Trends inspirieren, um Produktinnovationen voranzutreiben, und
    sind gleichzeitig führend im Bereich der Weiterentwicklung und Anwendung der
    Magnetschaltertechnologie. Durch die Verschmelzung von Tradition und Innovation
    zeigt Akko, dass Tastaturen nicht nur funktionale Werkzeuge sind, sondern auch
    kulturelle Ausdrucksformen, leistungsorientierte Instrumente sowie Symbole der
    Individualität.

    Akko lädt alle Besucher herzlich ein, auf der IFA 2025, Halle 5.2, Stand 143 ,
    seine neuesten Innovationen aus erster Hand zu erleben.

    Weitere Informationen finden Sie auf https://akkogear.eu/ oder
    https://akkogear.de/ .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767040/image_5028996_30980961.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/akko-stellt-auf-
    der-ifa-2025-die-year-of-the-snake-tastatur-vor-und-beschleunigt-die-globale-mag
    netschalterstrategie-302551577.html

    Pressekontakt:

    Shi Xuanyu albert@akkogear.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180892/6114499
    OTS: AKKO




