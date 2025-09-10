    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hyundai Mobis peilt mit Elektrifizierung, Integration und UX-Innovation die globalen Top 3 an

    Seoul, Südkorea und München (ots/PRNewswire) -

    - Das Unternehmen veranstaltete auf der IAA Mobilität 2025 eine Mediensitzung
    zum Thema "Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies"
    (Automotive Trends und Hyundai Mobis' führende Technologien).
    - Darin werden drei Innovationskeywords vorgestellt: Nachhaltige
    Elektrifizierung, optimierte Funktionsintegration, maximiertes Nutzererlebnis
    im Fahrzeug.
    - Das Unternehmen stärkt sein Angebot an Spitzentechnologien, darunter
    holografische Windschutzscheiben-Displays, Batteriesysteme und SDV-Lösungen.

    Hyundai Mobis (KRX 012330) stellte auf der IAA Mobilität 2025 in München,
    Deutschland, seine Vision für innovative Technologien vor, die den zukünftigen
    Mobilitätsmarkt anführen werden, und bekräftigte sein Ziel, ein globaler
    Top-3-Automobilzulieferer zu werden. Auf der von Automotive News
    veröffentlichten Liste der Top 100 Global Suppliers belegt das Unternehmen den
    sechsten Platz.

    Am 9. Juni veranstaltete Hyundai Mobis eine Mediensession mit dem Titel
    "Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies" auf der Yellow Stage
    der Messe München, wo die IAA 2025 eröffnet wurde. Axel Maschka, Vertriebsleiter
    und geschäftsführender Vizepräsident von Hyundai Mobis, berichtete über die
    jüngsten Erfolge von Mobis auf dem europäischen und globalen Markt. Er zeigte
    anhand von Beispielen internationaler Aufträge auf, wie zukünftige Technologien
    des Unternehmens bereits umgesetzt werden und gab Einblicke in die zukünftigen
    Technologiestrategien, die derzeit in Vorbereitung sind.

    "Unsere Vision, mittel- bis langfristig den Sprung unter die weltweiten Top 3 zu
    schaffen, ist klar. Unser Ansatz, dem Markt voraus zu sein und Krisen in Chancen
    zu verwandeln, wird die treibende Kraft hinter dieser Vision sein", sagte
    Maschka zu Beginn seiner Präsentation. Hyundai Mobis hat sich durch seine auf
    Elektrifizierung ausgerichtete Strategie in Europa bereits große Aufträge von
    führenden globalen Kunden wie Volkswagen und Mercedes-Benz gesichert. Durch die
    Konzentration seiner F&E-Ressourcen auf künftige Kernprodukte behält das
    Unternehmen auch angesichts der Kluft bei den Elektrofahrzeugen eine solide
    Wachstumsdynamik bei.

    - Festlegung von drei Innovationspfeilern: Nachhaltige Elektrifizierung,
    integrierte Exzellenz und Vision in Bewegung

    Hyundai Mobis kündigte an, den Markt anführen zu werden, indem sich das
    Unternehmen drei Hauptziele für proaktive Forschung und Entwicklung sowie für
    die Entwicklung des Produktportfolios setzt: "Nachhaltige Elektrifizierung,
    integrierte Exzellenz und Vision in Motion".

    Das Unternehmen begann sein Geschäft mit Batteriesystemen im Jahr 2009 und
