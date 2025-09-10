Hyundai Mobis peilt mit Elektrifizierung, Integration und UX-Innovation die globalen Top 3 an
Seoul, Südkorea und München (ots/PRNewswire) -
- Das Unternehmen veranstaltete auf der IAA Mobilität 2025 eine Mediensitzung
zum Thema "Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies"
(Automotive Trends und Hyundai Mobis' führende Technologien).
- Darin werden drei Innovationskeywords vorgestellt: Nachhaltige
Elektrifizierung, optimierte Funktionsintegration, maximiertes Nutzererlebnis
im Fahrzeug.
- Das Unternehmen stärkt sein Angebot an Spitzentechnologien, darunter
holografische Windschutzscheiben-Displays, Batteriesysteme und SDV-Lösungen.
Hyundai Mobis (KRX 012330) stellte auf der IAA Mobilität 2025 in München,
Deutschland, seine Vision für innovative Technologien vor, die den zukünftigen
Mobilitätsmarkt anführen werden, und bekräftigte sein Ziel, ein globaler
Top-3-Automobilzulieferer zu werden. Auf der von Automotive News
veröffentlichten Liste der Top 100 Global Suppliers belegt das Unternehmen den
sechsten Platz.
- Das Unternehmen veranstaltete auf der IAA Mobilität 2025 eine Mediensitzung
zum Thema "Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies"
(Automotive Trends und Hyundai Mobis' führende Technologien).
- Darin werden drei Innovationskeywords vorgestellt: Nachhaltige
Elektrifizierung, optimierte Funktionsintegration, maximiertes Nutzererlebnis
im Fahrzeug.
- Das Unternehmen stärkt sein Angebot an Spitzentechnologien, darunter
holografische Windschutzscheiben-Displays, Batteriesysteme und SDV-Lösungen.
Hyundai Mobis (KRX 012330) stellte auf der IAA Mobilität 2025 in München,
Deutschland, seine Vision für innovative Technologien vor, die den zukünftigen
Mobilitätsmarkt anführen werden, und bekräftigte sein Ziel, ein globaler
Top-3-Automobilzulieferer zu werden. Auf der von Automotive News
veröffentlichten Liste der Top 100 Global Suppliers belegt das Unternehmen den
sechsten Platz.
Am 9. Juni veranstaltete Hyundai Mobis eine Mediensession mit dem Titel
"Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies" auf der Yellow Stage
der Messe München, wo die IAA 2025 eröffnet wurde. Axel Maschka, Vertriebsleiter
und geschäftsführender Vizepräsident von Hyundai Mobis, berichtete über die
jüngsten Erfolge von Mobis auf dem europäischen und globalen Markt. Er zeigte
anhand von Beispielen internationaler Aufträge auf, wie zukünftige Technologien
des Unternehmens bereits umgesetzt werden und gab Einblicke in die zukünftigen
Technologiestrategien, die derzeit in Vorbereitung sind.
"Unsere Vision, mittel- bis langfristig den Sprung unter die weltweiten Top 3 zu
schaffen, ist klar. Unser Ansatz, dem Markt voraus zu sein und Krisen in Chancen
zu verwandeln, wird die treibende Kraft hinter dieser Vision sein", sagte
Maschka zu Beginn seiner Präsentation. Hyundai Mobis hat sich durch seine auf
Elektrifizierung ausgerichtete Strategie in Europa bereits große Aufträge von
führenden globalen Kunden wie Volkswagen und Mercedes-Benz gesichert. Durch die
Konzentration seiner F&E-Ressourcen auf künftige Kernprodukte behält das
Unternehmen auch angesichts der Kluft bei den Elektrofahrzeugen eine solide
Wachstumsdynamik bei.
- Festlegung von drei Innovationspfeilern: Nachhaltige Elektrifizierung,
integrierte Exzellenz und Vision in Bewegung
Hyundai Mobis kündigte an, den Markt anführen zu werden, indem sich das
Unternehmen drei Hauptziele für proaktive Forschung und Entwicklung sowie für
die Entwicklung des Produktportfolios setzt: "Nachhaltige Elektrifizierung,
integrierte Exzellenz und Vision in Motion".
Das Unternehmen begann sein Geschäft mit Batteriesystemen im Jahr 2009 und
"Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies" auf der Yellow Stage
der Messe München, wo die IAA 2025 eröffnet wurde. Axel Maschka, Vertriebsleiter
und geschäftsführender Vizepräsident von Hyundai Mobis, berichtete über die
jüngsten Erfolge von Mobis auf dem europäischen und globalen Markt. Er zeigte
anhand von Beispielen internationaler Aufträge auf, wie zukünftige Technologien
des Unternehmens bereits umgesetzt werden und gab Einblicke in die zukünftigen
Technologiestrategien, die derzeit in Vorbereitung sind.
"Unsere Vision, mittel- bis langfristig den Sprung unter die weltweiten Top 3 zu
schaffen, ist klar. Unser Ansatz, dem Markt voraus zu sein und Krisen in Chancen
zu verwandeln, wird die treibende Kraft hinter dieser Vision sein", sagte
Maschka zu Beginn seiner Präsentation. Hyundai Mobis hat sich durch seine auf
Elektrifizierung ausgerichtete Strategie in Europa bereits große Aufträge von
führenden globalen Kunden wie Volkswagen und Mercedes-Benz gesichert. Durch die
Konzentration seiner F&E-Ressourcen auf künftige Kernprodukte behält das
Unternehmen auch angesichts der Kluft bei den Elektrofahrzeugen eine solide
Wachstumsdynamik bei.
- Festlegung von drei Innovationspfeilern: Nachhaltige Elektrifizierung,
integrierte Exzellenz und Vision in Bewegung
Hyundai Mobis kündigte an, den Markt anführen zu werden, indem sich das
Unternehmen drei Hauptziele für proaktive Forschung und Entwicklung sowie für
die Entwicklung des Produktportfolios setzt: "Nachhaltige Elektrifizierung,
integrierte Exzellenz und Vision in Motion".
Das Unternehmen begann sein Geschäft mit Batteriesystemen im Jahr 2009 und
Autor folgen