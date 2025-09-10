Hyundai Mobis peilt mit Elektrifizierung, Integration und UX-Innovation die globalen Top 3 an

Seoul, Südkorea und München (ots/PRNewswire) -



- Das Unternehmen veranstaltete auf der IAA Mobilität 2025 eine Mediensitzung

zum Thema "Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies"

(Automotive Trends und Hyundai Mobis' führende Technologien).

- Darin werden drei Innovationskeywords vorgestellt: Nachhaltige

Elektrifizierung, optimierte Funktionsintegration, maximiertes Nutzererlebnis

im Fahrzeug.

- Das Unternehmen stärkt sein Angebot an Spitzentechnologien, darunter

holografische Windschutzscheiben-Displays, Batteriesysteme und SDV-Lösungen.



Hyundai Mobis (KRX 012330) stellte auf der IAA Mobilität 2025 in München,

Deutschland, seine Vision für innovative Technologien vor, die den zukünftigen

Mobilitätsmarkt anführen werden, und bekräftigte sein Ziel, ein globaler

Top-3-Automobilzulieferer zu werden. Auf der von Automotive News

veröffentlichten Liste der Top 100 Global Suppliers belegt das Unternehmen den

sechsten Platz.







"Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies" auf der Yellow Stage

der Messe München, wo die IAA 2025 eröffnet wurde. Axel Maschka, Vertriebsleiter

und geschäftsführender Vizepräsident von Hyundai Mobis, berichtete über die

jüngsten Erfolge von Mobis auf dem europäischen und globalen Markt. Er zeigte

anhand von Beispielen internationaler Aufträge auf, wie zukünftige Technologien

des Unternehmens bereits umgesetzt werden und gab Einblicke in die zukünftigen

Technologiestrategien, die derzeit in Vorbereitung sind.



"Unsere Vision, mittel- bis langfristig den Sprung unter die weltweiten Top 3 zu

schaffen, ist klar. Unser Ansatz, dem Markt voraus zu sein und Krisen in Chancen

zu verwandeln, wird die treibende Kraft hinter dieser Vision sein", sagte

Maschka zu Beginn seiner Präsentation. Hyundai Mobis hat sich durch seine auf

Elektrifizierung ausgerichtete Strategie in Europa bereits große Aufträge von

führenden globalen Kunden wie

Konzentration seiner F&E-Ressourcen auf künftige Kernprodukte behält das

Unternehmen auch angesichts der Kluft bei den Elektrofahrzeugen eine solide

Wachstumsdynamik bei.



- Festlegung von drei Innovationspfeilern: Nachhaltige Elektrifizierung,

integrierte Exzellenz und Vision in Bewegung



Hyundai Mobis kündigte an, den Markt anführen zu werden, indem sich das

Unternehmen drei Hauptziele für proaktive Forschung und Entwicklung sowie für

die Entwicklung des Produktportfolios setzt: "Nachhaltige Elektrifizierung,

integrierte Exzellenz und Vision in Motion".



Das Unternehmen begann sein Geschäft mit Batteriesystemen im Jahr 2009 und Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Am 9. Juni veranstaltete Hyundai Mobis eine Mediensession mit dem Titel"Automotive Trends and Hyundai Mobis' Leading Technologies" auf der Yellow Stageder Messe München, wo die IAA 2025 eröffnet wurde. Axel Maschka, Vertriebsleiterund geschäftsführender Vizepräsident von Hyundai Mobis, berichtete über diejüngsten Erfolge von Mobis auf dem europäischen und globalen Markt. Er zeigteanhand von Beispielen internationaler Aufträge auf, wie zukünftige Technologiendes Unternehmens bereits umgesetzt werden und gab Einblicke in die zukünftigenTechnologiestrategien, die derzeit in Vorbereitung sind."Unsere Vision, mittel- bis langfristig den Sprung unter die weltweiten Top 3 zuschaffen, ist klar. Unser Ansatz, dem Markt voraus zu sein und Krisen in Chancenzu verwandeln, wird die treibende Kraft hinter dieser Vision sein", sagteMaschka zu Beginn seiner Präsentation. Hyundai Mobis hat sich durch seine aufElektrifizierung ausgerichtete Strategie in Europa bereits große Aufträge vonführenden globalen Kunden wie Volkswagen und Mercedes-Benz gesichert. Durch dieKonzentration seiner F&E-Ressourcen auf künftige Kernprodukte behält dasUnternehmen auch angesichts der Kluft bei den Elektrofahrzeugen eine solideWachstumsdynamik bei.- Festlegung von drei Innovationspfeilern: Nachhaltige Elektrifizierung,integrierte Exzellenz und Vision in BewegungHyundai Mobis kündigte an, den Markt anführen zu werden, indem sich dasUnternehmen drei Hauptziele für proaktive Forschung und Entwicklung sowie fürdie Entwicklung des Produktportfolios setzt: "Nachhaltige Elektrifizierung,integrierte Exzellenz und Vision in Motion".Das Unternehmen begann sein Geschäft mit Batteriesystemen im Jahr 2009 und