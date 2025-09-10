    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trotz Strafzoll

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump will mit Indien über Handel sprechen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will Handelsgespräche mit Indien führen.
    • USA erheben Strafzölle wegen Indiens Ölgeschäften.
    • Indien könnte sich stärker an China orientieren.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit Indien über Handelsbeziehungen sprechen - trotz der von den USA erhobenen Strafzölle wegen Ölgeschäften des Landes mit Russland. Man setze die Verhandlungen zur Beseitigung von Handelsbarrieren fort, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Er freue sich, in den kommenden Wochen mit seinem "sehr guten Freund", dem indischen Premierminister Narendra Modi, zu reden.

    Zuletzt hatten die USA Indien mit Strafzöllen belegt, um Druck auf Russland im Ukraine-Krieg zu machen. Indien ist bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Kriegs mit Zöllen vorgehen. Auf indische Produkte erheben die USA zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent.

    Unlängst hatte Trump zudem seinen Unmut angedeutet, dass sich Russland und Indien verstärkt zu China hinwenden könnten. Hintergrund war eine Zusammenkunft von Chinas Staatschef Xi Jinping, Modi und Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Shanghaier Gipfel gewesen./rin/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trotz Strafzoll Trump will mit Indien über Handel sprechen US-Präsident Donald Trump will mit Indien über Handelsbeziehungen sprechen - trotz der von den USA erhobenen Strafzölle wegen Ölgeschäften des Landes mit Russland. Man setze die Verhandlungen zur Beseitigung von Handelsbarrieren fort, schrieb der …