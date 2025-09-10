IAA
Attac protestiert mit Satireplakaten gegen die Automesse
- Umweltschützer ersetzen IAA-Plakate mit Satirebildern.
- Protest gegen Autoindustrie und deren Greenwashing-Versuche.
- Weitere Aktionen während der Messe von verschiedenen Gruppen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Als Protest gegen die Automesse IAA in München haben Umweltschützer des Protestnetzwerks Attac in der Stadt die Werbeplakate der Veranstalter durch Satirebilder ersetzt. "Mit unserer gefakten Werbekampagne richten wir uns gegen die Autoindustrie, Ressourcenhunger und ihre ständigen Greenwashing-Versuche", sagte ein Sprecher von Attac Deutschland.
Motiv war ein SUV mit der Bildunterschrift "Er säuft und säuft und säuft", eine auf den Benzinverbrauch bezogene spöttische Abwandlung des Slogans "er läuft und läuft", mit dem VW einst den Käfer bewarb. Mit der Aktion will Attac gegen den von Autoindustrie und Straßenverkehr verursachten klimaschädlichen CO2-Ausstoß protestieren.
Die Automesse läuft noch bis zum Sonntag, neben Attac protestieren auch der Bund Naturschutz und andere Gruppen. Weitere Protestaktionen im Laufe der Messe werden erwartet - wie schon bei den letzten Ausgaben der IAA Mobility./cho/DP/zb
