    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu E-Autos ohne Käufer

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Autos: Milliardeninvestitionen, geringe Nachfrage.
    • Nur 19% der Neuzulassungen sind Elektroautos.
    • Autoindustrie fürchtet Flop der E-Mobilität.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu E-Autos ohne Käufer:

    "Anders als immer wieder unterstellt, haben die europäischen Autokonzerne in den vergangenen Jahren für Hunderte von Milliarden Euro Elektroautos entwickelt. (.) Diesen Bemühungen zum Trotz lag der Anteil der rein batterieelektrischen Autos an den deutschen Neuzulassungen im August bei gerade einmal 19 Prozent. (.) Allein das Angebot von Elektroautos sorgt aber nicht für die Antriebswende. Weitere Voraussetzungen liegen nicht im Verantwortungsbereich der Autobranche. (.) Deshalb sorgt sich die Autoindustrie, dass Europas Transformation zum Flop werden könnte, der Rest der Welt dann weiterfährt mit Verbrennermotoren - geliefert von China. Am Ende geht es nicht um heroische Ziele auf dem Papier, sondern um praktische Ergebnisse. Die kann die Autoindustrie nicht allein erreichen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
