    Pressestimme

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Bildung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bildungsmonitor zeigt sinkendes Leistungsniveau.
    • Chancenungleichheit im Bildungssystem wächst weiter.
    • Bildungsausgaben bleiben hinter den Erfordernissen zurück.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Bildung:

    "Der Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) für 2025 zeigt eine weitere Verschlechterung des deutschen Bildungssystems: Das Leistungsniveau sinkt, die Chancenungleichheit wächst weiter und die Integration von zugewanderten Kindern lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Für Militär und Verteidigung lässt Deutschland die Milliarden bereitwillig sprudeln. Im Bereich der Bildung tragen zwar die Länder den Löwenanteil der Ausgaben, dennoch bleibt die Finanzierung im Bund und in den Ländern insgesamt hinter den Erfordernissen zurück. Das darf sich ein Land, dessen wichtigster Rohstoff Wissen ist, nicht leisten. Eine bildungspolitische Zeitenwende ist überfällig."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
