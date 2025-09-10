    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Rundschau' zu Regierungskrise in Frankreich

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Regierungskrise in Frankreich:

    "Wer weiß, was passiert wäre, wenn Bayrou sich die Mühe gemacht und das Scheitern der Ampelkoalition in Deutschland analysiert hätte. Ähnlichkeiten sind jedenfalls auffällig. Auch die Regierung von Olaf Scholz meinte zu wissen, wie es etwa mit dem Heizungsgesetz geht, und verzichtete darauf, die geänderte Politik ausreichend zu erklären und dafür zu werben. Grundsätzlich muss es der Politik in Europa gelingen, die Bedürfnisse der Menschen besser zu erfüllen. Sonst werden Rechtspopulisten ihre Sorgen und Ängste für die eigenen Zwecke nutzen."/DP/jha





    dpa-AFX
