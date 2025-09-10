CDU-Politiker will billigere Basistarife für Kassenpatienten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Tino Sorge, schlägt die Einführung günstigerer Basistarife in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vor. Kassenpatienten sollten dann individuell Zusatzleistungen dazubuchen können. "Immer neue Beitragsanstiege können keine Lösung sein", sagte der CDU-Politiker der "Bild" mit Blick auf die Kostensteigerungen in der GKV.

Konkret könnten Kassen ihren Versicherten viele passgenaue Tarife anbieten. "Sprich: Kassen bieten viel günstigere Tarife an - die eine gute Grundversorgung beinhalten - und darüber hinaus weitere Pakete, die man individuell dazubucht", so Sorge. Dabei solle sich niemand in seinem Versicherungsschutz verschlechtern.