STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu IAA:

"Die deutschen Hersteller präsentieren auf der IAA technisch herausragende, hoch effiziente und optisch ansprechende Elektroautos. Von nächstem Jahr an bringen einige auch bezahlbare Einstiegsmodelle auf den Markt. Gleichzeitig verhalten sich die Hersteller aber wie eine Mutter, die dem Kind immer den gesunden Apfel anpreist, doch gleichzeitig die Schublade mit den bunten Zuckerbonbons öffnet. Die Werbung von Firmen, die neben E-Autos neue PS-Schleudern mit acht Zylindern anpreisen, fällt zwangsläufig widersprüchlich aus. Bekenntnisse zum Klimaschutz klingen dann hohl, für Kunden ist kaum die Richtung zu erkennen. Rätselhaft auch, warum die Vorzüge von E-Autos so selten thematisiert werden: Sie nutzen Energie deutlich effizienter, machen weniger Lärm und stoßen keine Abgase aus, was doch in emissionsbelasteten Städten ein wichtiges Argument sein müsste."/yyzz/DP/nas



