Mehrwegflaschen landen im Müll

HAMBURG (dpa-AFX) - In deutschen Städten bleiben zunehmend leere Mehrweg-Glasflaschen im öffentlichen Raum zurück. Das teilten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur der Stadtwerkeverband VKU und mehrere städtische Entsorger etwa aus Hamburg, Köln, Frankfurt und Düsseldorf mit. Besonders betroffen sind Flaschen mit einem Pfand von acht Cent.

Nach Straßenfesten und Picknicks häufen sich die Funde. Flaschen werden mancherorts verbrannt, da sie beschädigt oder stark verschmutzt sind.