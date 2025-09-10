Pressestimme
'Nürnberger Zeitung' zu Frankreich
Für Sie zusammengefasst
- Macron kündigt Neuanfang, bleibt aber wortlos.
- Leere Versprechen prägen seine Amtszeit bisher.
- Jetzt hat er die letzte Chance zur Umsetzung.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Frankreich:
"Macron hat angesichts der Krisen der vergangenen Jahre immer wieder angekündigt, er werde "sich neu erfinden", also Fehler korrigieren. Das blieben leere Worte. Nun erhält er die Gelegenheit dazu, das Versprechen umzusetzen. Es ist seine letzte Chance."/yyzz/DP/nas
