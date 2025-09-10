    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu ASML/Mistral-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML investiert 1,3 Milliarden Euro in Mistral.
    • Mistral jetzt 11,7 Milliarden Euro wert, ASML Hauptanteilseigner.
    • Strategische Wette für europäische Tech-Allianzen.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu ASML/Mistral-Deal:

    "Während Europa noch über Souveränität spricht, hat der Chipausrüster ASML jetzt gehandelt. 1,3 Milliarden Euro hat der niederländische Konzern in das französische KI-Start-up Mistral investiert. Mistral ist nun 11,7 Milliarden Euro wert; ASML ist größter Anteilseigner. Damit verbindet sich ein europäischer Tech-Champion mit einem europäischen KI-Champion - nicht aus Patriotismus, sondern weil sich die Wertschöpfung verzahnen lässt. Es ist eine strategische Wette mit Signalwirkung: Europa kann große Allianzen schmieden - wenn es den Mut hat."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

