    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Frankreich/Regierungskrise

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayrou hat sich wie Macron dramatisch verkalkuliert.
    • Macron muss Macht teilen, um effektiv zu regieren.
    • Letzte Chance für Macron, Fehler zu korrigieren.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Frankreich/Regierungskrise:

    "Premierminister Francois Bayrou hat sich dramatisch verpokert, so wie Emmanuel Macron gut ein Jahr zuvor, als er in einer ähnlich einsamen, impulsiven Entscheidung Neuwahlen ausrief. Der Präsident kann nicht mehr ohne Rücksicht auf Verluste "durchregieren" wie in seiner ersten Amtszeit. Will er die verbleibenden eineinhalb Jahre seiner Amtszeit noch nutzen, muss er endlich seine Lektion lernen und Macht teilen. Im Angesicht der vielen Krisen hatte Macron immer wieder angekündigt, er werde "sich neu erfinden", also Fehler korrigieren. Das sind leere Worte geblieben. Nun erhält er noch einmal die Gelegenheit. Es ist seine letzte Chance."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Frankreich/Regierungskrise "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Frankreich/Regierungskrise: "Premierminister Francois Bayrou hat sich dramatisch verpokert, so wie Emmanuel Macron gut ein Jahr zuvor, als er in einer ähnlich einsamen, impulsiven Entscheidung Neuwahlen ausrief. Der …