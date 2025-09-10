KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Frankreich/Regierungskrise:

"Premierminister Francois Bayrou hat sich dramatisch verpokert, so wie Emmanuel Macron gut ein Jahr zuvor, als er in einer ähnlich einsamen, impulsiven Entscheidung Neuwahlen ausrief. Der Präsident kann nicht mehr ohne Rücksicht auf Verluste "durchregieren" wie in seiner ersten Amtszeit. Will er die verbleibenden eineinhalb Jahre seiner Amtszeit noch nutzen, muss er endlich seine Lektion lernen und Macht teilen. Im Angesicht der vielen Krisen hatte Macron immer wieder angekündigt, er werde "sich neu erfinden", also Fehler korrigieren. Das sind leere Worte geblieben. Nun erhält er noch einmal die Gelegenheit. Es ist seine letzte Chance."/DP/jha



