    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nordwest-Zeitung' zu Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatsgläubigkeit prägt politische Landschaft in Frankreich.
    • Rechte und Linke vereint bei Wohlfahrt und Gesundheit.
    • Frankreichs Probleme erfordern EU-Hilfe und Schuldenstundung.

    OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Frankreich:

    "Staatsgläubigkeit spiegelt sich in der politischen Landschaft: Während sich Rechte und Linke bei Themen wie Einwanderung, Gender-Politik oder EU spinnefeind sind, gibt es bei Wohlfahrt, Rente und Gesundheit eine Querfront. Rechte wie Linke lieben in Frankreich den Staat und sehen ihn als alleinigen Heilsbringer des Menschen, allmächtig, allregelnd, allzahlend. Frankreich wird angesichts dessen nicht in der Lage sein, seine Probleme zu lösen. Absehbar ist dann der Ruf nach Hilfe der EU-Partner, Staatsfinanzierung durch die Zentralbank und Stundung von Schulden. Damit ist Frankreich auch unser Problem und illustriert, wohin halb sozialistischer Wohlfahrtsetatismus führt."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nordwest-Zeitung' zu Frankreich "Nordwest-Zeitung" zu Frankreich: "Staatsgläubigkeit spiegelt sich in der politischen Landschaft: Während sich Rechte und Linke bei Themen wie Einwanderung, Gender-Politik oder EU spinnefeind sind, gibt es bei Wohlfahrt, Rente und Gesundheit eine …