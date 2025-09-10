'Südkurier' zu Goldpreis

Servus Goldforall,





ein letztes Mal, dann lassen wir es, weil das Thema kaum von allgemeinem Interesse und sehr abhängig von Investvolumen, Alter und Lebenssituation ist......einverstanden?





Diese deckt ja nach Lage alle 3 genannten assets mit einem einzigen Goldshort mit einer Rate von ca 90%-110% ab.





Ich ermittle für alle assets ein summarisches Goldäquivalent in Unzen. 1 Mio Euro entsprechen da aktuell in etwa 320 Unzen. Um die Mio abzusichern benötige ich 3200 Derivatscheine, weil diese in der Regel 1/10 Unze abbilden. Da ich so gut wie nie mehr als 5% des meines Portfoliowerts einsetze, liegt die Obergrenze für eine Mio. bei 50.000 €. Der Maximalpreis für einen Schein darf also 15,60 € nicht überschreiten. Dafür kriegt man derzeit einen Schein mit KO um 3820 und Hebel rund 19. Jetzt brauche ich aber noch ein SL für den Schein. Ich will ja keinesfalls solange zusehen bis der Schein perdu ist, wenn es gegen mich läuft....





Da ich derzeit aber weder ein Goldtop mit vernünftigem Einstieg für einen solchen Schein sehe, noch in der Lage wäre, einen klaren Stop zu setzen, gibt es ganz einfach keinen Hedge....das CRV muss schon stimmen.















