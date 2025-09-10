    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zu AfD/liberale Demokratie

    • AfD stellt Systemfrage zur liberalen Demokratie.
    • Menschen wählen oft starke, auch falsche, Optionen.
    • Schwäche der Demokratie darf nicht überhandnehmen.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu AfD/liberale Demokratie:

    "Die AfD stellt die Systemfrage. Die liberale Demokratie - die der politisch entscheidende Baustein dafür war, dass das rohstoffarme Deutschland aus den Trümmern der Nachkriegszeit zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen konnte - lehnen die Rechten in ihrer jetzigen Form ab. In unsicheren Zeiten wählen die Menschen lieber jemanden, der stark auftritt und falsch liegt als jemanden, der schwach und im Recht ist. Die liberale Demokratie wirkt eben leider oft genug eher schwach. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das nicht ändern - Grundrechte haben ihren Preis. Aber die Schwäche darf nicht überhandnehmen. Wenn das System diese Verführung überleben will, kann die Antwort darauf weder die metaphorische Peitsche - Das solltest du gar nicht wollen, lieber Wähler - noch Resignation sein. Sondern: Wir haben die bessere Lösung - weil wir Herz und Härte zusammenbringen."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

