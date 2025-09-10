    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gericht urteilt zu grünem EU-Label für Atomkraft und Gas

    • EU-Gericht urteilt über Atomkraft und Gas-Einstufung.
    • Österreich klagt gegen EU-Kommission wegen Taxonomie.
    • Umweltverbände unterstützen Österreichs Klage vor Gericht.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das zweithöchste Gericht der Europäischen Union verkündet am Mittwoch (9.00 Uhr) sein Urteil in einem Rechtsstreit zwischen Österreich und der EU-Kommission zur Einstufung von Atomkraft und Gas als klimafreundlich. Es geht dabei um die sogenannte Taxonomie, die nachhaltige Finanzprodukte bestimmt. Das Klassifizierungssystem soll Unternehmen und Bürgern dabei helfen, klimafreundliche Projekte zu identifizieren und dort Geld zu investieren.

    Die Kommission hatte festgelegt, dass Kernenergie und fossiles Gas als wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel eingestuft werden können. Österreich hatte dagegen Klage eingereicht. Rückenwind bekommt die Alpenrepublik von Umweltverbänden, die ebenfalls vor Gericht gegen die Einordnung vorgingen. Gegen das Urteil des EU-Gerichts kann noch Rechtsmittel beim Gerichtshof der Europäischen Union eingereicht werden./vni/DP/nas





