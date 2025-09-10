    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kabinett befasst sich mit Pendlerpauschale und Gastro-Steuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Kabinett beschließt Steuerentlastungen für Pendler.
    • Umsatzsteuer für Gastronomie sinkt auf 7 Prozent.
    • Pendlerpauschale steigt auf 38 Cent ab erstem Kilometer.

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Kabinett will am Mittwoch ein Gesetz mit Steuerentlastungen für Pendler und Gastronomen beschließen. Dem Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zufolge soll die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft von derzeit 19 auf 7 Prozent reduziert werden. Die Pendlerpauschale soll auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht werden. Die Bundesregierung geht damit den ersten Schritt für Vorhaben, die CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag angekündigt haben. Nach einer Zustimmung im Kabinett sind Bundesrat und Bundestag am Zug.

    Die Steuersenkung für Restaurants soll die unter Umsatzeinbrüchen leidende Branche wirtschaftlich unterstützen. Ob es deswegen allerdings zu niedrigeren Preisen kommt, ist offen. Auf flächendeckend sinkende Preise dürfe die Kundschaft nicht hoffen, erklärte etwa bereits die Gewerkschaft NGG.

    Die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent auch für kurze Fahrten stößt vor allem bei Umweltverbänden auf Kritik. Bisher gibt es für Strecken bis 20 Kilometer weniger, erst ab dem 21. Kilometer kann man 38 Cent ansetzen. Geplant ist mit dem gleichen Gesetz auch eine Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale - dies betrifft Tätigkeiten zum Beispiel von Sporttrainern, Chorleitern oder ehrenamtliche Pflegern./tam/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kabinett befasst sich mit Pendlerpauschale und Gastro-Steuer Das Kabinett will am Mittwoch ein Gesetz mit Steuerentlastungen für Pendler und Gastronomen beschließen. Dem Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zufolge soll die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft von derzeit 19 auf 7 …