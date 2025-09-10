    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Protestblockaden in Frankreich erwartet - Verkehr betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive Proteste in Frankreich am Mittwoch erwartet.
    • 80.000 Polizisten mobilisiert gegen Blockadeaktionen.
    • Bahn- und Flughafenverkehr stark beeinträchtigt.

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich werden an diesem Mittwoch im Zuge von landesweiten Aufrufen zu Demonstrationen auch Blockade- und Sabotageaktionen erwartet. Das genaue Ausmaß der Proteste ist noch ungewiss. Innenminister Bruno Retailleau kündigte an, 80.000 Polizeikräfte zu mobilisieren und entschieden gegen Blockade-Aktionen durchzugreifen. Sicherheitskräfte sollen bereits ab dem Vorabend im Einsatz sein.

    Die französische Bahn kündigte Beeinträchtigungen im Regionalverkehr an. Auch die Abläufe an französischen Flughäfen könnten ins Stocken geraten, warnte die französische Zivilluftfahrtbehörde DGAC. Ferner soll es in Unternehmen und an Universitäten französischen Medien zufolge Protestaktionen geben.

    Der Aufruf "Bloquons tout" (Lasst uns alles blockieren) verbreitete sich nach der Vorstellung eines Sparhaushaltes der bisherigen Regierung, die am Montag infolge einer verlorenen Vertrauensabstimmung gestürzt wurde. Wer genau hinter dem Aufruf steht, ist unklar./vni/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
