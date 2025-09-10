    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mehrere polnische Flughäfen geschlossen - Drohnen vermutet

    • Flughäfen in Polen wegen Drohnenanflug geschlossen.
    • Warschau-Chopin und weitere Flughäfen betroffen.
    • Ungeplante militärische Aktivitäten als Grund angegeben.

    WARSCHAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Berichten über den Anflug russischer Drohnen haben die polnischen Behörden mehrere Flughäfen geschlossen, darunter den in der Hauptstadt Warschau. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA. In einer Mitteilung für Piloten heiße es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.

    Betroffen waren demnach zudem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. Laut ukrainischer Luftwaffe waren Drohnen in der Nähe zur polnischen Grenze unterwegs./hme/DP/zb





