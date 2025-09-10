Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entschärft.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 73,58 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,10 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6667EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -7,83 %/+18,50 % bedeutet.