Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entschärft
- Flugbetrieb nicht betroffen, Nachtflugverbot wirksam.
- Autobahn 5 nach Entschärfung wieder freigegeben.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Alle Maßnahmen wurden in der Nacht zu Mittwoch abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Der Flugbetrieb war aufgrund des Nachtflugverbotes in Frankfurt ohnehin nicht betroffen, wie der Betreiber mitteilte. Für Fluggäste hatten sich die Einschränkungen somit in Grenzen gehalten. Auch die zuvor zwischen dem Frankfurter Kreuz und Langen gesperrte Autobahn 5 wurde wieder freigegeben.
Nach Auskunft der Polizei handelte es sich um einen 75- bis 100-Kilo-Blindgänger. Im Einsatz waren laut Betreiber Fraport die Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie der Kampfmittelräumdienst. Aus Sicherheitsgründen war ein Sperrradius von 500 Metern rund um den Fundort im Süden in der Nähe des Terminal 3 und der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim eingerichtet worden. Unter anderem wurde das Intercity Hotel evakuiert./awi/DP/zb
Man könnte meinen das der Kurs zur Zeit nicht tiefer gehen möchte, bei € 7,48.- ist vorerst nach unten Schluss. Man könnte von einer kleinen Bodenbildung sprechen, was natürlich nur greift wenn keine "bösen" Nachrichten kommen.
Ich habe meine Position mit kleinem Gewinn verkauft. Es macht einfach keinen Sinn. Die Lufthansa wird buchstäblich totgestreikt. Irgendwann kaufen die Chinesen die Reste auf, feuern das komplette deutsche Personal und ersetzen es durch Chinesen. Dann gucken die Gewerkschaften dumm und schreien nach dem Staat. Vor allem für die maßlose Gier der ohnehin (im Vergleich zum Ausland) überbezahlten Piloten fehlt mir jedes Verständnis.
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.