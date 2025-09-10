BlackLine bringt Verity auf den Markt, eine vertrauenswürdige KI, die speziell für das Büro des CFO entwickelt wurde
Verity bietet eine Reihe bewährter KI-Funktionen – von agentenbasierten Erfahrungen bis hin zu intelligenten Erkenntnissen –, um eine neue digitale Belegschaft für das Büro des Finanzvorstands zu schaffen.
LOS ANGELES, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) gab heute die Einführung von Verity bekannt, einer umfassenden Suite von KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Belegschaft aus integrierter, überprüfbarer KI zur Verfügung stellt. Aufbauend auf der bewährten Grundlage der Studio360-Plattform von BlackLine und ihrer einheitlichen Datenschicht gewährleistet Verity Prozessintegrität, beschleunigt die Problemlösung und liefert intelligente Erkenntnisse für die Finanzabteilung.
„Viele fragen sich, wie sich generative KI auf Unternehmenssoftware auswirken wird. Unsere Antwort ist eindeutig: Ihr Potenzial kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn sie auf einer kompromisslosen Grundlage von Datenintegrität und Vertrauen aufgebaut ist", so Owen Ryan, Co-CEO und Vorstandsvorsitzender von BlackLine. „Was BlackLine wirklich auszeichnet, ist unser unerschütterliches Bekenntnis zu diesem Grundsatz, der uns in eine einzigartige Position versetzt, um die KI-Revolution im Finanzwesen anzuführen. Mit Verity bieten wir Finanzfachleuten eine KI, der sie vertrauen können – leistungsstark, transparent, überprüfbar und speziell auf die Anforderungen des CFO-Büros zugeschnitten."
Die Grundlage für vertrauenswürdige KI
Verity – vom lateinischen Wort für „Wahrheit" – zeichnet sich durch drei grundlegende Säulen aus:
-
Die Steuerungsebene für KI: BlackLine bietet die zentralisierte Governance, Überprüfbarkeit und Transparenz, die Unternehmen für den sicheren Betrieb von KI-Modellen benötigen – eine
entscheidende Funktion für Finanzgeschäfte.
- Eine einheitliche Plattform als einzige Quelle für KI-Wahrheit: Im Gegensatz zu isolierten Punktlösungen dienen die Studio360-Plattform von BlackLine und ihre einheitliche Datenebene, die von Snowflake unterstützt wird, als einzige Quelle für KI-Wahrheit. Dadurch erhält Verity einen umfassenden Überblick über die gesamte F&A-Landschaft und kann so sicherere und intelligentere Entscheidungen treffen.