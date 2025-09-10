BlackLine bringt Verity auf den Markt, eine vertrauenswürdige KI, die speziell für das Büro des CFO entwickelt wurde

Verity bietet eine Reihe bewährter KI-Funktionen – von agentenbasierten Erfahrungen bis hin zu intelligenten Erkenntnissen –, um eine neue digitale Belegschaft für das Büro des Finanzvorstands zu schaffen.

LOS ANGELES, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) gab heute die Einführung von Verity bekannt, einer umfassenden Suite von KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Belegschaft aus integrierter, überprüfbarer KI zur Verfügung stellt. Aufbauend auf der bewährten Grundlage der Studio360-Plattform von BlackLine und ihrer einheitlichen Datenschicht gewährleistet Verity Prozessintegrität, beschleunigt die Problemlösung und liefert intelligente Erkenntnisse für die Finanzabteilung.