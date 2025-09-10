    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGameStop AktievorwärtsNachrichten zu GameStop

    GameStop überrascht mit starken Zahlen – Aktie legt nachbörslich zu

    GameStop überrascht mit starkem Quartalsplus: Umsatz und Gewinn steigen deutlich dank Hardware- und Sammlergeschäft. Die Aktie legt nachbörslich zu, Anleger hoffen auf eine erfolgreiche digitale Transformation.

    Der US-Videospielhändler meldete im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg, der vor allem auf das starke Geschäft mit Hardware und Sammlerartikeln zurückzuführen ist. Die Erlöse kletterten um rund 22 Prozent auf 972,2 Millionen US-Dollar, im Vorjahr waren es 798,3 Millionen. Besonders die Sparte für Sammlerstücke boomte – hier verzeichnete GameStop ein Plus von 63 Prozent. Auch der Bereich Hardware und Zubehör verzeichnete ein deutliches Wachstum und trug mit 592,1 Millionen US-Dollar 31 Prozent mehr zum Umsatz bei.

    Die Aktie, die 2021 als "Meme-Stock" Kultstatus erlangte, reagierte positiv und legte im nachbörslichen Handel um fast 6 Prozent zu. Anleger honorierten vor allem den deutlichen Gewinnsprung. Unter dem Strich verdiente GameStop 168,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit lediglich 14,8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

    GameStop versucht seit Jahren, den Rückgang im klassischen Einzelhandel zu kompensieren. Die Konkurrenz durch Amazon und andere Online-Händler hat dem früher dominanten Videospielverkäufer zugesetzt. Mit einer konsequenten digitalen Strategie und exklusiven Kooperationen will das Unternehmen Kunden zurückgewinnen. So ist etwa die Sammleredition von "Borderlands 4" nur bei GameStop erhältlich – inklusive passender Fanartikel wie T-Shirts, Caps und Headsets.

    Auch der Hardware-Markt spielt GameStop in die Karten. Der Hype um Nintendos Switch 2 sowie starke Spiele-Neuerscheinungen lassen auch ältere Konsolen wie Sonys PlayStation 5 oder Microsofts Xbox Series X/S wieder stärker nachgefragt werden.

    Parallel dazu treibt GameStop die Restrukturierung voran. Hunderte Filialen wurden geschlossen, um die Kosten zu senken. Zudem investiert das Unternehmen in Kryptowährungen, die inzwischen Teil der Bilanz sind.

    Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Wende gelingen könnte, doch die Konkurrenz im E-Commerce bleibt groß. Anleger setzen darauf, dass GameStop die Transformation vom reinen Händler zum hybriden Digitalplayer weiterhin erfolgreich umsetzt.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 23,59USD auf NYSE (10. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



