    Polen

    Mehr als ein Dutzend Drohnen in Luftraum eingedrungen

    • Mehr als ein Dutzend Drohnen über Polen eingedrungen.
    • Akt der Aggression bedroht Sicherheit der Bevölkerung.
    • Polizei und Armee in Alarmbereitschaft, Trümmer gesucht.

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Mehr als ein Dutzend Drohnen sind nach Angaben der polnischen Armee während russischer Angriffe auf die Ukraine in den Luftraum über Polen eingedrungen. "Dies ist ein Akt der Aggression, der eine reale Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung dargestellt hat", hieß es in einer Mitteilung des Oberkommandos der Streitkräfte auf X. Ein Teil der Drohnen sei abgeschossen worden. Die Armee suche nach den Trümmerteilen.

    Die Leitung der Polizei teilte mit, die Garnisonen in dem Verwaltungsbezirk Mazowien rund um die Hauptstadt Warschau sowie in den im Osten des Landes gelegenen Woiwodschaften Lublin, Karpatenvorland und Podlachien seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Der Fernsehsender TVN24 zeigte Bilder von Polizisten in Einsatzwagen, die am frühen Morgen nahe der Ortschaft Cesniki unweit der Stadt Zamosc im Südosten des Landes offenbar auf der Suche nach Trümmern waren./dhe/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
