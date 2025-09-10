    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Crystal Matter X von LAUT - Klare Stärke für ein iPhone 17

    HAMBURG, Deutschland, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Ein iPhone 17 verdient mehr als nur eine Hülle – es verdient einen Schutz, der seine Schönheit zur Geltung bringt. Hier kommt Crystal Matter X von LAUT ins Spiel.

    Crystal Matter X- the latest iPhone 17 case by LAUT

    Diese Schutzhülle wurde für diejenigen entwickelt, die mutig leben, und kombiniert robuste Haltbarkeit mit einem schlanken, eleganten Profil. Ob im Alltag, bei Outdoor-Aktivitäten oder beim Fotografieren spontaner Momente, Crystal Matter X schützt das iPhone, ohne dessen Schönheit zu verbergen.

    Das ultraklare Gehäuse unterstreicht das natürliche Design des Telefons, während elegante Details für einen Hauch von Raffinesse sorgen. Crystal Matter X ist stark genug für das echte Leben und stilvoll genug für jede Gelegenheit.

    Wesentliche Merkmale:

    • MagSafe-kompatibel – Funktioniert nahtlos mit Ladegeräten und Zubehör.
    • Kristallklares Gehäuse – bringt das Originaldesign des iPhone 17 zur Geltung.
    • Versiegelter MagSafe-Ring – Schützt vor Staub und hält den Ladevorgang in einer Linie.
    • IMPKT Cell Technology – stoßdämpfende Innovation für zusätzliche Stärke.
    • 21ft / 6,4 m Fallschutz – Bewährte Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Missgeschicke.

    Mit Crystal Matter X von LAUT müssen Sie sich nicht mehr zwischen Schutz und Stil entscheiden – Sie erhalten beides in einem.

    Entdecken Sie mehr aus der LAUT-Kollektion: Carbon Matter, Huex Wave, AERO Protect, AERO HOLO und KEV Protect.
    Erfahren Sie mehr auf: https://bit.ly/46nm93C 

