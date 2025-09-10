Crystal Matter X von LAUT - Klare Stärke für ein iPhone 17

HAMBURG, Deutschland, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Ein iPhone 17 verdient mehr als nur eine Hülle – es verdient einen Schutz, der seine Schönheit zur Geltung bringt. Hier kommt Crystal Matter X von LAUT ins Spiel.

Diese Schutzhülle wurde für diejenigen entwickelt, die mutig leben, und kombiniert robuste Haltbarkeit mit einem schlanken, eleganten Profil. Ob im Alltag, bei Outdoor-Aktivitäten oder beim Fotografieren spontaner Momente, Crystal Matter X schützt das iPhone, ohne dessen Schönheit zu verbergen.