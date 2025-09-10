Crystal Matter X von LAUT - Klare Stärke für ein iPhone 17
HAMBURG, Deutschland, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Ein iPhone 17 verdient mehr als nur eine Hülle – es verdient einen Schutz, der seine Schönheit zur Geltung bringt. Hier kommt Crystal Matter X von LAUT ins Spiel.
Diese Schutzhülle wurde für diejenigen entwickelt, die mutig leben, und kombiniert robuste Haltbarkeit mit einem schlanken, eleganten Profil. Ob im Alltag, bei Outdoor-Aktivitäten oder beim Fotografieren spontaner Momente, Crystal Matter X schützt das iPhone, ohne dessen Schönheit zu verbergen.
Das ultraklare Gehäuse unterstreicht das natürliche Design des Telefons, während elegante Details für einen Hauch von Raffinesse sorgen. Crystal Matter X ist stark genug für das echte Leben und stilvoll genug für jede Gelegenheit.
Wesentliche Merkmale:
- MagSafe-kompatibel – Funktioniert nahtlos mit Ladegeräten und Zubehör.
- Kristallklares Gehäuse – bringt das Originaldesign des iPhone 17 zur Geltung.
- Versiegelter MagSafe-Ring – Schützt vor Staub und hält den Ladevorgang in einer Linie.
- IMPKT Cell Technology – stoßdämpfende Innovation für zusätzliche Stärke.
- 21ft / 6,4 m Fallschutz – Bewährte Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Missgeschicke.
Mit Crystal Matter X von LAUT müssen Sie sich nicht mehr zwischen Schutz und Stil entscheiden – Sie erhalten beides in einem.
Entdecken Sie mehr aus der LAUT-Kollektion: Carbon Matter, Huex Wave, AERO Protect, AERO HOLO und KEV Protect.
Erfahren Sie mehr auf: https://bit.ly/46nm93C
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2765549/L_IP25_news_CMX.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/crystal-matter-x-von-laut--klare-starke-fur-ein-iphone-17-302550252.html