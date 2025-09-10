RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 10.09.2025

Es bleibt wohl auch heute dabei: Die übergeordnete Tendenz beim DAX zeigt sich nach wie vor seitwärts ausgerichtet. Der deutsche Leitindex blieb dank der jüngsten Entwicklungen in seinem übergeordneten Seitwärtstrend. Er versucht weiterhin die Wolke („Kumo“) des für die Trendfolge so wichtigen „Ichimoku Kinko Hyo“-Indikators (IKH) zu erreichen. Um in diese zurückzukehren und seitens des IKH als trendfolgend neutral eingestuft werden zu können, müssen aber erst die 23.845 Punkte überhandelt werden. Das Hoch der gestrigen Tageskerze lag zwar kurzfristig knapp darüber bei 23.860 Zählern, dies war aber nicht nachhaltig genug. Der DAX scheiterte damit das vierte Mal in Folge an dieser kurzfristigen Hürde.

Die Markttechnik lahmt weiterhin: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich neutral, allerdings impulslos unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin noch negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik bleibt als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (24.051) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (24.062) sowie der IKH-Wolke (23.845) nach wie vor als kurzfristiger „Deckel“. Auch heute muss sich zeigen, ob der DAX in die Wolke des IKH zurückkehren kann, um zumindest wieder als trendfolgend neutral zu gelten. Das Untere Bollinger-Band (23.453) sowie die charttechnische Unterstützung bei 23.381 sorgen für Halt nach unten.

Beim DAX ist von Dynamik nach oben weiterhin keine Spur. Er befindet sich nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtstendenz, die auch gestern wieder gehalten werden konnte. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 23.855 und 23.547 beziffern.

Fazit :

Übergeordneter Seitwärtstrend abermals bestätigt

Heutige Tagesbandbreite: 23.855 bis 23.547

