Baloise glänzt: Starkes Ergebnis & Strategieerfolg im Halbjahr
Baloise beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Plänen: Ein Gewinnsprung von 25.5% und die Fusion mit Helvetia markieren ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025.
Foto: Ralph Dinkel - Baloise Versicherung AG
- Baloise erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Aktionärsgewinn von CHF 275.9 Mio., was einer Steigerung von 25.5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die annualisierte Eigenkapitalrendite stieg auf 15.5%, über dem Zielband von 12% bis 15%, und das EBIT der Gruppe erhöhte sich um 31.8% auf CHF 358.5 Mio.
- Das Prämienvolumen im Nichtlebengeschäft wuchs währungsbereinigt um 1.9%, und der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich auf 90.6%.
- Das Geschäftsvolumen des Lebengeschäfts sank um 1.9% in Lokalwährung, während die Neugeschäftsmarge auf 3.9% fiel.
- Das Asset Management & Banking Segment verzeichnete ein EBIT-Wachstum auf CHF 49.5 Mio., und die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft stiegen auf CHF 17.4 Mrd.
- Die geplante Fusion mit Helvetia zur Helvetia Baloise Holding AG soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, mit erwarteten jährlichen Synergien von CHF 350 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Baloise-Holding ist am 10.09.2025.
