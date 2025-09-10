    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    WDH/DAX-FLASH

    Leitindex legt wieder zu - Oracle nach Ausblick mit Kursfeuerwerk

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,5 % auf 23.843 Punkte vor Xetra
    • Starke Oracle-Wachstumsaussichten beflügeln Märkte
    • Cloud-Platform OCI soll Umsatz bis 2030 steigern
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Buchstabendreher in der Überschrift berichtigt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Mittwoch etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,5 Prozent höher auf 23.843 Punkte. Damit läge er wieder über seiner 100-Tage-Linie, um die er zuletzt pendelte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

    Für gute Stimmung sorgen die starken Wachstumsaussichten von Oracle , die die Aktien des SAP-Konkurrenten nachbörslich um rund 30 Prozent nach oben katapultierten.

    Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 241,5 auf NYSE (10. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 711,97 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -19,26 %/+49,06 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
