Leitindex legt wieder zu - Oracle nach Ausblick mit Kursfeuerwerk

Kommt es zum großen Knall?

Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 241,5 auf NYSE (10. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 711,97 Mrd..

Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -19,26 %/+49,06 % bedeutet.