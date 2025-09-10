Sweepr optimiert das Kundenerlebnis von eir durch die Einführung einer Plattform für digitale Wege

DUBLIN, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Sweepr, die führende KI-gesteuerte Plattform für die Orchestrierung digitaler Wege für der Telekommunikationsbranche, gab heute die erfolgreiche Einführung ihrer Plattform bei eir, Irlands führendem Telekommunikationsunternehmen, bekannt. Die im Juli 2025 live gegangene Lösung unterstützt nun die Kunden von eir und bietet ein verbessertes digitales Erlebnis für zahlreiche Service- und Supportanwendungsfälle. eir-Kunden können davon über den Support in der eir-App oder unter https://eir.ie/troubleshooting profitieren.

Die Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen dar: Die eir-Kunden profitieren von Sweeprs fortschrittlichen Fähigkeiten zur Orchestrierung digitaler Wege, die personalisierte, kontextbezogene Support-Erlebnisse bieten, während Sweepr seine globale Präsenz weiter ausdehnt.

„Bei eir engagieren wir uns dafür, durch digitale Innovationen außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern", sagte ein Sprecher von eir. „Die Plattform von Sweepr hat die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden interagieren, verändert. Sie bietet intelligenten, kontextbezogenen Support, der Bedürfnisse antizipiert und Probleme schneller als je zuvor löst. Dank ihrer speziell für Telekommunikationsdienste entwickelten Architektur versteht die Plattform die komplexen Anforderungen unserer Angebote – von Breitband- und Festnetzanschlüssen bis hin zu TV-Problemen – und liefert darauf abgestimmte, personalisierte Unterstützung.Infolgedessen erleben unsere Kunden nahtlose digitale Servicewege, die Frustration minimieren und die Zufriedenheit steigern, während unsere Teams sich auf komplexere, höherwertige Interaktionen konzentrieren können." Damit steht eir-Kunden nun rund um die Uhr ein personalisierter, digitaler Support für über 60 Anwendungsfälle zur Verfügung – nicht nur für die Diagnose von Breitband- und Festnetzstörungen, die Prüfung der WLAN-Abdeckung und Produkt-FAQs, sondern auch für vieles mehr. Zukünftig soll die Serviceabdeckung weiter ausgebaut werden, indem zusätzliche Anwendungsfälle hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass Kunden dort Hilfe erhalten, wo sie diese am meisten benötigen.

„Die Vision von Sweepr war schon immer, dass der Großteil des Kundensupports vollständig in digitalen Kanälen stattfindet und nur in Ausnahmefällen menschliches Eingreifen erforderlich ist.", sagte Sweepr-Gründer und CEO Alan Coleman. „Mit unserem Übergang zu einer agentischen KI-Architektur befinden wir uns jetzt an einem Wendepunkt in der Kundenerlebnistechnologie. Dieser Ansatz der nächsten Generation geht über traditionelle Chatbots oder statische digitale Kanäle hinaus: Unsere agentische KI kann komplexe Kundenprobleme von Anfang bis Ende logisch erfassen, planen und autonome Maßnahmen zu ihrer Lösung ergreifen."

