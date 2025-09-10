Oracle-Aktie explodiert: KI-Deals mit OpenAI und Google sorgen für Begeisterung

Die Anleger blicken jedoch auf die Zukunft: Der Auftragseingang im Cloud-Geschäft, die sogenannten "Remaining Performance Obligations", schnellte um 359 Prozent auf 455 Milliarden US-Dollar nach oben. Ein Treiber ist ein Deal mit OpenAI, das gemeinsam mit Oracle den Aufbau von 4,5 Gigawatt Rechenzentrumsleistung in den USA plant.

Oracle meldete für das am 31. August beendete erste Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 14,93 Milliarden US-Dollar (erwartet: 15,04 Milliarden US-Dollar) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,47 US-Dollar (erwartet: 1,48 US-Dollar). Unterm Strich blieb der Nettogewinn mit 2,93 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.

CEO Safra Catz sprach von vier neuen Milliardendeals in nur einem Quartal. Zudem gab Oracle bekannt, dass Googles Gemini-KI-Modelle künftig auf seiner Infrastruktur laufen werden. Co-Gründer Larry Ellison kündigte an, im Oktober eine neue "Oracle AI Database" vorzustellen. Diese soll es Kunden ermöglichen, KI-Modelle wie GPT-5 direkt auf ihren eigenen Daten zu betreiben.

Das Cloud-Geschäft bleibt die Wachstumslokomotive: Der Umsatz mit Infrastruktur stieg im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert Oracle einen Cloud-Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 77 Prozent gegenüber 2025 entspricht. Langfristig rechnet das Unternehmen sogar mit über 140 Milliarden US-Dollar jährlich.

An der Börse hat Oracle die Konkurrenten Microsoft und Amazon fest im Blick. Während Microsofts Azure zuletzt einen Jahresumsatz von 75 Milliarden US-Dollar erzielte und der von Amazon AWS bei 112 Milliarden lag, will Oracle mit seiner KI-Offensive aufschließen. Sollte die Aktie am Mittwoch im regulären Handel um mehr als 22 Prozent steigen, wäre dies der beste Börsentag seit dem Dotcom-Boom im Jahr 1999 und der Sprung über die Marke von 800 Milliarden US-Dollar Börsenwert damit perfekt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



