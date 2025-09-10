Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen - Ausblick angepasst

Sebastius schrieb 05.09.25, 11:08

Bei den Worten Manipulation und Verschwörung geht einem Deutschen doch das Herz auf, am besten garniert mit dunklen Mächten und etwas Weltuntergang.



Jeder Kurs dieser Erde wird manipuliert und zwar durch das Agieren der Marktteilnehmer. Das nennt man dann Markt. Wenn der Bäcker ein Brötchen zu 1,20 € verkauft und dem besondere Kräfte zuschreibt und die Leute Schlange stehen, wird er den Preis nicht mehr senken.



Ich denke, der Markt preist einfach einige Unsicherheiten ein, wie Durchsetzung am Markt, Eli Lilly, möglicher Fail Alzheimer, neuer CEO, revidierte Umsatz und Gewinnzahlen etc. etc. Dafür eignet sich der September hervorragend. Glaubt man daran , dass einige dieser Unsicherheiten gelöst werden und das Management macht seine Hausaufgaben, kauft man die Aktie und wird in einigen Monaten deutlich höhere Kurse sehen. Glaubt man nicht daran und Novo schafft es nicht, werden sich die jetzigen Kurse bestätigen oder sogar tiefer liegen. Das ist Börse. Die Marktteilnehmer sortieren und positionieren sich nach den jeweiligen Interessen.



Die täglich Interpretation des Kurses halte ich hinsichtlich der kommenden Entwicklung nicht für hilfreich.



Ich persönlich bin bullish. Einen Fail bei Alzheimer halte ich auf dem jetzigen Niveau fundamental für eingepreist. Kurzfristig rechne ich in diesem Fall mit noch mal guten Einstiegskursen durch Abverkauf, weil sowohl nach unten als auch oben regelmäßig übertrieben wird. Insgesamt halte ich Kurse unter 50€ für sehr attraktiv und eine Mega Chance hinsichtlich der nächsten Monate, wenn Novo seine Hausaufgaben macht, wovon ich ausgehe.



Wovon andere Leute ausgehen muss jeder für sich selbst ausmachen. Davon lebt die Börse