Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen - Ausblick angepasst
- Novo Nordisk streicht 9.000 Jobs weltweit.
- 11,5 Prozent der Belegschaft betroffen, Dänemark stark.
- Restrukturierungskosten: 8 Mrd. DKK, Einsparungen ab 2026.
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an. Weltweit würden 9.000 Jobs gestrichten, teilte das dänische Unternehmen am Mittwoch in Bagsvaerd mit. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen. Die Restrukturierungskosten beziffert Novo auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd Euro), einschließlich Wertminderungen. Genauso viel verspricht sich das Management ab 2026 dann jährlich einsparen zu können. Das Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hieß es.
In Folge der Restrukturierung passte Novo seinen Ausblick für 2025 an. Für den bereinigten operativen Gewinn erwarten die Dänen nun einen um Wechselkurseffekte bereinigten Zuwachs von 4 bis 10 Prozent. Zuletzt war das Management von 10 bis 16 Prozent Plus ausgegangen./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 44,13 auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -6,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 149,24 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 436,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +667,58 %/+1.299,71 % bedeutet.
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Kurs unter 47€ - hab heute nochmal nachgekauft 😎
Börse geht rauf und runter - ich bin fundamental davon überzeugt, dass es mit NN aufwärts geht… wird wahrscheinlich noch etwas dauern bis das bei allen Marktteilnehmern verfestigt, aber dafür kann ich zumindest unter 47€ zukaufen 😎
Wenn mittlerweile wöchentlich Artikel zur Abnehmspritze in der BILD und in der Kronenzeitung landen und der Chef der Apothekenumschau auf einer halben Seiten in einer Münchner Tageszeitung über seine Erfahrungen berichtet, dann zeigt einem dass…?
…dass die Abnehmspritze mittlerweile in der Mitte unserer Gesellschaften angekommen ist.
Wenn nun auch noch erwiesenermaßen Cardiovaskular und vielleicht sogar Alzheimer hinzu kommt, dann wird die Zukunft rosig - zumindest für die Aktien von NN und EL und für uns Aktionäre 📈
Jeder Kurs dieser Erde wird manipuliert und zwar durch das Agieren der Marktteilnehmer. Das nennt man dann Markt. Wenn der Bäcker ein Brötchen zu 1,20 € verkauft und dem besondere Kräfte zuschreibt und die Leute Schlange stehen, wird er den Preis nicht mehr senken.
Ich denke, der Markt preist einfach einige Unsicherheiten ein, wie Durchsetzung am Markt, Eli Lilly, möglicher Fail Alzheimer, neuer CEO, revidierte Umsatz und Gewinnzahlen etc. etc. Dafür eignet sich der September hervorragend. Glaubt man daran , dass einige dieser Unsicherheiten gelöst werden und das Management macht seine Hausaufgaben, kauft man die Aktie und wird in einigen Monaten deutlich höhere Kurse sehen. Glaubt man nicht daran und Novo schafft es nicht, werden sich die jetzigen Kurse bestätigen oder sogar tiefer liegen. Das ist Börse. Die Marktteilnehmer sortieren und positionieren sich nach den jeweiligen Interessen.
Die täglich Interpretation des Kurses halte ich hinsichtlich der kommenden Entwicklung nicht für hilfreich.
Ich persönlich bin bullish. Einen Fail bei Alzheimer halte ich auf dem jetzigen Niveau fundamental für eingepreist. Kurzfristig rechne ich in diesem Fall mit noch mal guten Einstiegskursen durch Abverkauf, weil sowohl nach unten als auch oben regelmäßig übertrieben wird. Insgesamt halte ich Kurse unter 50€ für sehr attraktiv und eine Mega Chance hinsichtlich der nächsten Monate, wenn Novo seine Hausaufgaben macht, wovon ich ausgehe.
Wovon andere Leute ausgehen muss jeder für sich selbst ausmachen. Davon lebt die Börse