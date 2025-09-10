SANY Renewable Energy stellt Innovationen auf der Husum Wind 2025 vor

Um das Engagement und den Austausch mit Fachleuten zu fördern, wird SANY Renewable Energy während der Messe eine Reihe Veranstaltungen und Präsentationen vor Ort abhalten, die wertvolle Einblicke und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bieten:

BEIJING, 10. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Vom 16. bis 19. September 2025 findet die HUSUM Wind auf der Messe Husum & Congress in Deutschland statt und bringt die neuesten Trends, Strategien sowie Erkenntnisse aus dem weltweiten Sektor der erneuerbaren Energien zusammen. Über 600 Aussteller werden neue Produkte und modernste On- und Offshore-Technologien vorstellen. Unter dem Motto „Empowering Future with Smart Wind Energy" (übersetzt: Zukunft mit intelligenter Windenergie gestalten) wird SANY Renewable Energy in Halle 1, Stand 1D10, eine starke Präsenz zeigen und seine Vision für eine nachhaltige Zukunft präsentieren, die durch intelligente Fertigungstechnologien, Lösungen für den gesamten Lebenszyklus und globale Zusammenarbeit vorangetrieben wird.

1. Europäisches neues Modell Technischer Deep Dive

Ein ausführliches technisches Briefing zu den neuen Turbinenmodellen SI-17578 und SI-18580. Mit optimiertem Design und fortschrittlichen Kontrollsystemen sind sie darauf ausgelegt, höhere Kapazitätsfaktoren zu liefern und eine stabile Leistung an verschiedenen europäischen Standorten zu gewährleisten. Die neuen Turbinen sind speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten und erfüllen auch die strengen lokalen Normen, einschließlich Netzanschluss, HSE, Cybersicherheit und CE-Zertifizierung usw.

2. Präsentation der Lösung für den gesamten Lebenszyklus

Eine umfassende Demonstration der SANY R.E.-Leistungen für den gesamten Lebenszyklus, von der Projektplanung über den Bau und die Inbetriebnahme bis hin zum langfristigen Betrieb und zur Wartung. Anhand von Fallstudien wird gezeigt, wie das intelligente Projektmanagementsystem die Projektlaufzeiten verkürzt und den Projektertrag maximiert.

3. Sonderkampagne zum ESG-Engagement von SANY

SANY R.E. wird sich am Dialog über ESG-Praktiken beteiligen, indem das Unternehmen seine Errungenschaften in Bezug auf grüne Fabriken, nachhaltiges Lieferkettenmanagement und kohlenstoffneutrale Strategien vorstellt sowie gleichzeitig erkundet, wie gemeinsames Handeln die europäischen Klimaziele beschleunigen kann.