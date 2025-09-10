    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Ziel für Oracle auf 360 Dollar - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Oracle auf 360 Dollar - 'Buy'
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 lägen zwar etwas unter seinen Erwartungen, schrieb Karl Keirstead am Mittwoch. Angesichts des überraschend hohen Auftragsbestands falle das aber nicht ins Gewicht - die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre sollten deutlich steigen. Mit dem nachbörslichen Kurssprung seien Oracle-Papiere zwar höher bewertet als Microsoft und Amazon. Keirstead traut ihnen aber eine noch höhere Prämie zu./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:20 / GMT

    ISIN:US68389X1054WKN:871460

     

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 241,5 auf NYSE (10. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 711,97 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -19,26 %/+49,06 % bedeutet.


