Apple macht mit schlankem iPhone Ansage für die Zukunft
(Im 3. Absatz, 1. Satz wurde die Größe korrigiert. Das iPhone Air hat eine Display-Diagonale von 6,5 Zoll rpt Zoll.)
CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat sein bislang dünnstes iPhone vorgestellt. Das iPhone Air ist 5,6 Millimeter dick und wirkt viel schlanker als bisherige Modelle. Dafür ging der Konzern an seine technischen Grenzen: Praktisch die gesamte Elektronik wurde dank hauseigener Chips so geschrumpft, dass sie in die Kamera-Wölbung passt. Das restliche Gehäuse wird von der Batterie ausgefüllt.
Nach Einschätzung von Analysten belegt das Design auch, dass Apple schon weit auf dem Weg zu einem faltbaren Smartphone ist. Diesen Markt überließ der Konzern bisher Rivalen wie Samsung und Google .
Titan-Rahmen für Stabilität
Das iPhone Air bekam einen großen Bildschirm mit einer Diagonalen von 6,5 Zoll und einen Rahmen aus Titan. Die Material-Auswahl soll für maximale Festigkeit sorgen. Vor gut einem Jahrzehnt sah sich Apple beim sogenannten "Bendgate" Kritik ausgesetzt, dass das größere iPhone 6 zu leicht verbiegen konnte. Das soll sich diesmal nicht wiederholen.
Ein Kamera-Objektiv und eSIM
Das schlankere Design erforderte einen technischen Spagat und Kompromisse. So gibt es nur ein Kamera-Objektiv - für mehr war in der Wölbung auf der Rückseite des iPhone Air schlicht kein Platz. Dank Software und dem Linsen-Design sollen aber auch Telefoto-Bilder in der Qualität einer Kamera mit 12 Megapixeln möglich sein. Kein Raum blieb auch für einen Slot für die SIM-Karte. Die Verbindung ins Mobilfunknetz läuft ausschließlich über die eingebaute umprogrammierbare eSIM.
Batterie "für den ganzen Tag"
Unklar blieb zunächst, wie genau sich das schlankere Design auf die Batterielaufzeit auswirkt. Apple verspricht genug Akkuleistung "für den ganzen Tag" - nannte zunächst aber keine Laufzeit in Stunden. Künstliche Intelligenz soll beim Energiemanagement helfen. Dafür analysiert das neue Betriebssystem iOS 26 den typischen Batterieverbrauch der Nutzer und berechnet voraus, wann der Akku leer sein könnte, um rechtzeitig Strom zu sparen. Dennoch entwarf der Konzern einen neuen - ebenfalls dünnen - externen Akku, der von Magneten an der Rückseite des Gerätes gehalten wird.
Vorbote von faltbarem iPhone?
Für Branchenanalyst Francisco Jeronimo vom Marktforscher IDC zeigt das Air, wie weit Apple bereits bei der Entwicklung eines faltbaren iPhones ist. Er geht sogar davon aus, dass die dabei erzielten technischen Fortschritte das dünnere Air erst möglich gemacht haben. "Sie sind auf dem richtigen Weg, weil das Air eines der dünnsten verfügbaren Smartphones ist, wenn nicht das dünnste." Laut Medienberichten könnte Apple ein iPhone, das sich auf die Größe eines kleinen Tablets auffalten lässt, im kommenden Jahr vorstellen. Samsung setzte in diesem Jahr den Maßstab in dem Markt mit einer extrem dünnen Generation seiner Modellreihe Galaxy Fold.
Das Air ersetzt in Apples Modellpalette das iPhone Plus - die größere Version des Standard-Modells. Das Plus sei nicht besonders populär gewesen, sagte Jeronimo. Verbraucher, die etwas Geld sparen wollten, hätten sich lieber die Vorjahres-Modelle des iPhone Pro gekauft. Mit dem Air biete Apple ihnen aber ein "interessantes Gerät". Sowohl Jeronimo als auch Branchenanalyst Avi Greengart sehen Kompromisse bei Kamera- und Akkuleistung nicht als Problem. "An den meisten Tagen sollte es in Ordnung gehen", resümierte Greengart.
Orange dank Aluminium
Neben dem Air stellte Apple auch das iPhone 17 wie gewohnt als Standard-Modell und als teurere Pro-Version mit mehr Funktionen vor. Sie bekamen die üblichen Upgrades mit besseren Chips und Kameras. Beim Pro-Modell wechselte Apple aber von einem Titan-Rahmen zu einem Gehäuse aus Aluminium, das - wie bei den MacBook-Notebooks - aus einem Block herausgefräst wird.
Ein Vorteil ist dem Konzern zufolge, dass Aluminium 20 Mal besser Wärme ableitet als Titan. Und KI-Funktionen zum Beispiel beim Kamera-Betrieb erfordern viel Rechenleistung und können das Gerät ziemlich aufheizen. Außerdem bekam Apple mit Aluminium mehr Spielraum bei der Farbgestaltung. Das iPhone 17 Pro gibt es deshalb nun auch in einer knalligen Farbe: Orange.
Das nächste iPhone Pro bekommt erstmals seit 2020 auch ein nennenswert neues Aussehen: Die Kamera-Insel auf der Rückseite zieht sich jetzt über die gesamte Breite des Geräts.
Unter der Haube wurden die 17er-Reihe und das iPhone Air besser als bisherige Modelle gegen Ausspäh-Attacken abgesichert. Apple spricht bei dem verstärkten Schutz vom "bedeutendsten Upgrade bei der Speicher-Sicherheit in der Geschichte von Betriebssystemen für Verbraucher". Bei den Maßnahmen greifen Änderungen an Chips und Betriebssystem ineinander, um Überwachungssoftware wie das berüchtigte Programm Pegasus auszusperren.
Uhr kann hohen Blutdruck erkennen
Die neue Generation der Computer-Uhr Apple Watch kann Nutzer nun auch auf den Verdacht auf hohen Blutdruck hinweisen. Das Gerät werde zwar nicht alle Fälle erkennen können, man rechne aber damit, im ersten Jahr eine Million Nutzer über erhöhte Blutdruck-Werte zu informieren, sagte Apple-Managerin Sumbul Desai.
Die nächste Generation der größeren Apple Watch Ultra, die speziell für Abenteurer und Extremsportler ausgelegt ist, bekommt ein größeres Display. Zudem wird sie direkt mit Satelliten kommunizieren können und hat eine längere Laufzeit von bis zu 42 Stunden. Am anderen Ende der Preisspanne bekommt auch das günstigste Modell Apple Watch SE ein Chip-Update und schnellere Ladezeiten.
Neue AirPods Pro können Pulsmessung
Ein neues Modell der Ohrhörer AirPods Pro ist in der Lage, den Puls zu messen und kann damit beim Training eingesetzt werden. Im Zusammenspiel mit dem iPhone können die AirPods Pro 3 zudem Unterhaltungen der Nutzer in Echtzeit zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen. In der Europäischen Union wird die Funktion zunächst nicht verfügbar sein. Apple hatte bereits in der Vergangenheit neue Dienste und Funktionen in Europa unter Verweis auf Unklarheiten durch europäische Digital-Gesetze zurückgehalten. Die AirPods Pro 3 sollen zudem eine bessere Soundqualität und eine doppelt so gute Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen bieten.
KI im Hintergrund
Das iPhone ist seit Jahren das mit Abstand wichtigste Produkt von Apple. Rivalen wie Samsung und Google setzten zuletzt stark darauf, ihre Konkurrenz-Modelle mit vielen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz als persönliche Alltags-Assistenten zu vermarkten. Auch Apple hatte bei der vorherigen iPhone-Generation große KI-Sprünge mit einer hilfreicheren Version seiner Assistenzsoftware Siri angekündigt. Dann musste der Konzern die neue Siri aber auf das kommende Jahr verschieben.
Nun ist die KI wieder stärker in einzelne Funktionen eingebettet. Die Nutzer werden oft darauf zurückgreifen, ohne wahrzunehmen, dass Künstliche Intelligenz dahintersteckt. Analysten wie William Kerwin von der Finanzfirma Morningstar sehen darin kein großes Problem für Apple. Man denke über Künstliche Intelligenz zwar als Software - aber sie werde letztlich auf Geräten genutzt, gab Kerwin im US-Sender CNBC zu bedenken. Und Apple sei mit dem iPhone sowie Mac-Computern und iPads der führende Geräte-Anbieter. "Das heißt für mich, dass sie noch Zeit haben, die Strategie hinzubekommen."/so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 234,4 auf Nasdaq (10. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 266,00USD was eine Bandbreite von -12,52 %/+13,51 % bedeutet.
OK, Warren hat erneut Apple-Aktien verkauft. Im Juni-Quartal 20 million Apple shares, bleiben einstweilen 280 Millionen Apple-Aktien mit über 64 Milliarden USD und weiterhin die größte Position im Portfolio.
Seit 2 Jahren hat W. Buffett Apple shares reduziert, so auch um die Liquidität von B.H. zu erhöhen, was aktuell dann insgesamt zu > 344 Milliarden USD cash führt, Ende Q II 2025.
Aus 9to5mac as of late, Buffett hat Apple und Tim Cook ausdrücklich gelobt. „Es ist mir etwas peinlich zu sagen, dass Tim Cook Berkshire viel mehr Geld eingebracht hat, als ich je verdient habe“, sagte Buffett Anfang des Jahres. „Niemand außer Steve hätte Apple gründen können, aber niemand außer Tim hätte es so entwickeln können wie er. Steve hat Tim als seinen Nachfolger ausgewählt, und er hat wirklich die richtige Entscheidung getroffen.“
Weiter 9to5mac, Buffett, 94, gab kürzlich bekannt, dass er Ende 2025 nach mehr als sechzig Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway in den Ruhestand gehen will. Buffetts Nachfolger, der 62-jährige Greg Abel, wird Ende des Jahres die CEO-Position übernehmen. In Reaktion auf Buffetts Ankündigung lobte Cook den legendären Investor überschwänglich.
„Es hat noch nie jemanden wie Warren gegeben, und unzählige Menschen, mich eingeschlossen, wurden von seiner Weisheit inspiriert“, schrieb Cook. „Es war eines der größten Privilegien meines Lebens, ihn zu kennen. Und es steht außer Frage, dass Warren Berkshire bei Greg in guten Händen hinterlässt.“
Also, wir haben ja auch die Tage schon konstatiert, dass Warren Gesamtmarktbedenken hatte, und stark in cash geht und mit neuen Investitionen etwas zurückhaltend ist, wie er ausdrücklich betont hat. Die Entwicklung des Marktes ist allerdings ziemlich dynamisch, siehe etwa Cook action und Apple-Anstieg zuletzt etc.—Cook macht zuletzt auch ein statement an die eigene Apple-Belegschaft, wie wichtig KI ist, und dass Apple leicht den Anschluss verlieren könnte, wenn sie jetzt nicht dranbleiben.—Mein Favorit im Ankauf ist weiter Perplexity, wobei es da auch etwas Kritik gibt, in terms of aggressives Abziehen von Infos, die New York Times und BBC drohten gar mit rechtlichen Schritten, P. hat gekontert, mit “mangelndem Internet-Verständnis in der Entwicklung” – der beiden, OK, ich bin da eher bei Perplexity, was sie gemacht haben war nicht illegal, verstieß aber gegen ausgegebene Richtlinien bezüglich KI. Mit ihrem Angebot Chrome zu kaufen für 34.5 billion USD wollen sie ihren Marktwert erhöhen, also Perplexity ist schon ziemlich stark, bin gespannt was Apple macht in dem Zusammenhang. Weiter im weekend LOL Schönen Sonntag
Apple ist im Jahr 2025 weiterhin ein führendes Unternehmen im Technologiesektor mit einer markanten Bewertung und stabilen Wachstumsperspektiven. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei ca. 229 USD, begleitet von einer Marktkapitalisierung von etwa 3,4 Billionen USD. Analysten prognostizieren für 2025 einen Umsatz von rund 415 Milliarden USD, was einem Wachstum von etwa 6,25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA wird auf circa 146 Milliarden USD geschätzt, was ebenfalls ein solides Plus von 8,5% bedeutet, während der Nettogewinn mit etwa 109 Milliarden USD um rund 9,4% steigen soll. Die EBITDA-Marge wird auf etwa 35,16% und die Nettomarge auf rund 26% geschätzt, was die hohe Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
Die Wachstumstreiber für Apple sind vor allem der Dienstleistungsbereich sowie neue technologische Innovationen. Während das Hardware-Geschäft, insbesondere bei Mac-Verkäufen, unter Preisdruck und Innovationsmangel leidet, wächst das Service-Segment (mit Produkten wie iCloud, App Store, Music und TV+) kräftig und sorgt für höhere Margen. Zudem befindet sich Apple am Beginn eines sogenannten "Superzyklus" mit neuen iPhone-Modellen (iPhone 17) und einer verstärkten Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Produkte und Dienstleistungen. Innovative Angebote wie das Mixed-Reality-Headset "Vision Pro" könnten weitere Wachstumspotenziale erschließen. Auch die Investition in die US-Produktion, die Apple Zollvorteile in einem geopolitisch herausfordernden Umfeld verschafft, wirkt unterstützend.
Analystenmeinungen bestätigen das positive Bild: So setzen Goldman Sachs und Wedbush Securities die Kursziele für Apple im Bereich von etwa 266 bis 270 USD und empfehlen die Aktie als "Kauf" bzw. "Outperform". Diese Einschätzungen basieren vor allem auf den starken Aussichten im Service- und KI-Bereich, trotz der kurzfristigen Herausforderungen im Hardware-Sektor.
Zusammenfassend bietet Apple trotz seiner bereits hohen Bewertung nach wie vor ein attraktives Investment mit starkem Fundament. Die künftigen Erträge werden vor allem durch Innovationen in Dienstleistungen und Technologie getrieben, während das traditionelle Hardwaregeschäft kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt ist. Anleger sollten jedoch auch die hohen Bewertungen und die potenzielle Volatilität berücksichtigen.
Heute (11.08.25) wird der technische Erfinder und Mitgründer von Apple 75 Jahre alt. Mein Glückwunsch! 👍
Steve Wozniak wird 75
Sieb, Antje | 11. August 2025, 05:55 Uhr