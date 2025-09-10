Kurslücke im Fokus

Barclays hob das Kursziel für Unitedhealth Group auf 352,00 US-Dollar an und empfiehlt das Wertpapier nun zu überzugewichten. Truist Securities lehnt sich sogar ein Stück weit stärker aus dem Fenster und sieht einen fairen Wert bei 365,00 US-Dollar. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem stabilen Medicare Advantage Star-Rating für 2026. Rund 78 Prozent der Mitglieder werden in Plänen mit 4 oder mehr Sternen eingeschrieben sein. Dies untermauert die Investmentthese einer mehrjährigen Margenverbesserung und damit die Attraktivität des Wertpapiers. Dies ermöglichte es der Aktie über die Hürde der letzten Monate, verlaufend um 323,81 US-Dollar, am Dienstag zu springen und dadurch ein Folgekaufsignal mit einem vorläufigen Ziel bei 342,00 US-Dollar zu generieren. Sollte die im Mai gerissene Kurslücke vollständig geschlossen werden, ließe dies Kurspotenzial sogar auf 375,00 US-Dollar zu und ist geradewegs prädestiniert für ein Long-Investment beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU25LU . Auf der Unterseite bildet der 50-Tage-Durchschnitt um 301,25 US-Dollar einen möglichen Verkaufstrigger in Richtung 273,85 US-Dollar. Vorläufig wird an einem bärischen Szenario aber nicht festgehalten.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 346,98 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 310,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 376,84 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Unitedhealth Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU25LU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,35 - 0,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 307,078 US-Dollar Basiswert: Unitedhealth Group Inc. KO-Schwelle: 307,078 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 346,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 376,84 US-Dollar Hebel: 8,25 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8H99 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,39 - 0,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 394,4493 US-Dollar Basiswert: Unitedhealth Group Inc. KO-Schwelle: 394,4493 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 346,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,44 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

