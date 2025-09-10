Neue Kaufwelle möglich

Der Bereich zwischen 35,95 und grob 40,85 Euro ist als neutrale Spielwiese identifiziert worden, erst über der oberen Begrenzung dürften sich die Hinweise auf einen Gipfelsturm mit entsprechendem Aufwärtspotenzial auf 43,25 Euro sichtlich verdichten und für ein erstes vorsichtiges Long-Engagement anbieten. Den Durchbruch schafft Ionos aber erst über dem aktuellen Rekordhoch und könnte im Anschluss sogar auf 51,40 Euro weiter zulegen und sich für ein entsprechend längerfristiges Long-Engagement anbieten. Besonders die in dieser Woche gestartete Kaufwelle sollte nun einer engmaschigen Beobachtung unterliegen. Eine längere Korrektur in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei 32,06 Euro wird unterhalb von 35,95 Euro erwartet. Tiefer als 30,60 Euro dürfte es hierbei aber nicht gehen, da an dieser Stelle eine sehr starke Kreuzunterstützung verläuft.

1. Long-Position über 40,85 Euro eröffnen , Stopp unter 39,55 Euro platzieren. Kursziel 43,25 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Ionos Group SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8SNN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,40 - 0,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 34,571 Euro Basiswert: Ionos Group SE KO-Schwelle: 34,571 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 43,25 Euro Hebel: 8,97 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2AZS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,46 - 0,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 42,928 Euro Basiswert: Ionops Group SE KO-Schwelle: 42,928 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,82 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.