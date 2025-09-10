    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TORRAS präsentiert neue Serie für das iPhone 17

    Ostand Q3 Air, Q3 Spin und Panzerglas

    BERLIN, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem Start des iPhone 17 bringt TORRAS die neue Ostand-Serie auf den Markt. Q3 Air, Q3 Spin und das verstärkte Panzerglas bieten einzigartige Funktionen und technologische Innovationen.

    iPhone 17 Ostand Serie

    Das Q3 Air ist mehr als eine Hülle. Die exklusive AIR PRO-TECH-Technologie schützt vor Stürzen bis zu 4 Metern. Ein neuer Standfuß sorgt dafür, dass Nutzer ihr iPhone 17 sowohl im Alltag als auch bei Outdoor-Abenteuern sicher verwenden können.

    Als ikonisches Produkt der Ostand-Reihe verfügt das Q3 Spin über ein Ständer mit 360°-Flexibilität. Der integrierte 18N-Magnetring steigert die MagSafe-Haftung um 40 Prozent.

    Das TORRAS Panzerglas überzeugt mit 9H-Härte, hoher Kratz- und Stoßfestigkeit und einer einfachen Ein-Zug-Installation, die sich perfekt und blasenfrei auf das neue iPhone legt.

    Mit 13 Jahren Design-Erfahrung, über 4000 Patenten und 40 internationalen. Die  iPhone 17 Serie ist ab sofort auf Amazon und unter www.torraslife.com erhältlich und bietet 365 Tage sorgenfreie Garantie.

    Medienkontakt: TORRAS EU Marketing, marketing@torras-eu.com

    (PRNewsfoto/TORRAS)

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769123/TORRAS.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085774/5501434/TORRAS_Logo.jpg

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/torras-prasentiert-neue-serie-fur-das-iphone-17-ostand-q3-air-q3-spin-und-panzerglas-302551314.html





