    Kalifornien greift nach Notlösung für Valero-Raffinerie

    Die Zukunft einer der wichtigsten Raffinerien Kaliforniens steht auf der Kippe und die Politik ist offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen.

    Nach Informationen von Bloomberg erwägen Abgeordnete in Sacramento, dem Ölkonzern Valero Energy mehrere hundert Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen, um die geplante Stilllegung der Raffinerie in Benicia bei San Francisco abzuwenden. Konkret geht es um einen staatlichen Zuschuss zwischen 80 und 200 Millionen US-Dollar für Wartungsarbeiten, wie Insider berichten.

    Die Anlage in Benicia soll nach bisherigen Plänen im April geschlossen werden, was die Kraftstoffversorgung des Bundesstaates gefährden würde. Bürgermeister Steve Young warnte, Benicia müsse mit einem Haushaltsloch von zehn Millionen US-Dollar rechnen, sollte Valero das Werk aufgeben. "Wir können das nicht auffangen, ohne dass es schwerwiegende Folgen für unsere öffentlichen Dienstleistungen hat", sagte er.

    Die Aktie von Valero reagierte prompt auf die Spekulationen. Trotz der drohenden Schließung der Öl-Raffinerie setzen die Papiere ihre Rallye fort:

    Gouverneur Newsom hat zuletzt einen pragmatischeren Kurs gegenüber der Ölindustrie eingeschlagen. Anstatt wie ursprünglich geplant Gewinnobergrenzen durch die California Energy Commission einzuführen, drängt er inzwischen auf eine engere Zusammenarbeit mit den Betreibern, um die Versorgung im Bundesstaat sicherzustellen. Kalifornien gilt traditionell als einer der teuersten Benzinmärkte der USA.

    Mehrheit der Analysten optimistisch

    Laut SeekingAlpha erhält Valero Energy weiterhin eine "Buy"-Empfehlung. Etwa 30 Prozent der Analysten sprechen sogar eine Einstufung als "Strong Buy" aus, während rund 52 Prozent bei einem regulären "Buy" bleiben. Etwa 19 Prozent favorisieren eine "Hold"-Position. Ein Verkauf wird derzeit von keinem Analysten empfohlen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Valero Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,33 % und einem Kurs von 138,3EUR auf Tradegate (09. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Verfasst von Nicolas Ebert
