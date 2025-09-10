Lidl setzt die Partnerschaft mit der UEFA Europa League und der UEFA Conference League nach hervorragendem Fan-Engagement fort (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Nach einem unvergesslichen Jahr im europäischen Fußball
setzt Lidl sein Engagement als offizieller Partner der UEFA Europa League und
der UEFA Conference League in der Saison 2025/26 fort.
Die Partnerschaft von Lidl mit der UEFA Europa League und der UEFA Conference
League umfasste in der vergangenen Saison 36 Nationen und 72 Vereine an 342
Spieltagen. Damit war Lidl laut Nielsen Global Sports Report der sichtbarste
Sponsor beider Wettbewerbe* und brachte die Fans nahe an den Sport.
Die Initiativen und Maßnahmen von Lidl haben während des gesamten Turniers
tausende Spieler, Fans und Familien erreicht. Die Highlights der Saison 2024/25:
- Ausgabe von über 18.000 Portionen frisches Obst an Fußballfans in den Stadien
- Verteilung von 4.685 Eintrittskarten an Lidl-Kunden, um dadurch mehr Menschen
Zugang zu europäischem Spitzenfußball zu ermöglichen
- 7.524 junge Fußballfans wurden Teil des Lidl Kids Teams, die mit ihren Helden
den Rasen betreten und die Spieltage hautnah miterleben durften
Auch in der kommenden Saison dürfen sich die Lidl-Kunden wieder auf exklusive
Ticketverlosungen, das Lidl Kids Team bei ausgewählten Spielen sowie auf frische
und gesunde Lebensmittel an den Spielstätten freuen. Besondere Höhepunkte sind
das Finale der UEFA Europa League am 20. Mai 2026 in Istanbul und das Finale der
UEFA Europa Conference League am 27. Mai 2026 in Leipzig. Als offizieller
Partner sorgt Lidl vor Ort für den Frische-Kick und echte Fan-Momente. Besonders
beim Finale in Leipzig dürfen sich Fußball-Fans auf ein umfangreiches Programm
mit vielfältigen Aktionen vor und im Stadion freuen. Damit unterstreicht der
Lebensmitteleinzelhändler sein Engagement für einen aktiven Lebensstil, die
Stärkung sozialer Gemeinschaften sowie für einen Fußballsport, der Menschen mit
und ohne Behinderungen vereint.
Durch das Eintreten für eine bewusste Ernährung und einen aktiven Lebensstil
geht es bei der Partnerschaft von Lidl und der UEFA nicht nur um die
Unterstützung von Weltklasse-Fußball, sondern auch darum, Fußballfans und
Familien in ganz Europa unvergessliche Momente zu bescheren.
"Fußball zeigt auf besondere Weise, wie Menschen zusammenfinden und Gemeinschaft
entsteht. Wir verbinden Fans aus Lidl-Ländern in ganz Europa und machen Fußball
für viele Menschen erlebbar. Dabei ist es unser Ziel, den Fans echte Erlebnisse
zu bieten und einen gesunden, aktiven Lebensstil zu fördern. In der kommenden
Saison wollen wir noch mehr Menschen erreichen und auf sowie neben dem Platz
neue, unvergessliche Momente schaffen", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing
der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.
*Nielsen Sports. Interner Bericht, Juni 2025. Unveröffentlichtes Dokument.
Zugriff durch Lidl. Basis: 12.000 repräsentative Bürger im Alter von 16 bis 69
Jahren.
