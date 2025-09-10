Lidl setzt die Partnerschaft mit der UEFA Europa League und der UEFA Conference League nach hervorragendem Fan-Engagement fort (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bad Wimpfen (ots) - Nach einem unvergesslichen Jahr im europäischen Fußball
    setzt Lidl sein Engagement als offizieller Partner der UEFA Europa League und
    der UEFA Conference League in der Saison 2025/26 fort.

    Die Partnerschaft von Lidl mit der UEFA Europa League und der UEFA Conference
    League umfasste in der vergangenen Saison 36 Nationen und 72 Vereine an 342
    Spieltagen. Damit war Lidl laut Nielsen Global Sports Report der sichtbarste
    Sponsor beider Wettbewerbe* und brachte die Fans nahe an den Sport.

    Die Initiativen und Maßnahmen von Lidl haben während des gesamten Turniers
    tausende Spieler, Fans und Familien erreicht. Die Highlights der Saison 2024/25:

    - Ausgabe von über 18.000 Portionen frisches Obst an Fußballfans in den Stadien
    - Verteilung von 4.685 Eintrittskarten an Lidl-Kunden, um dadurch mehr Menschen
    Zugang zu europäischem Spitzenfußball zu ermöglichen
    - 7.524 junge Fußballfans wurden Teil des Lidl Kids Teams, die mit ihren Helden
    den Rasen betreten und die Spieltage hautnah miterleben durften

    Auch in der kommenden Saison dürfen sich die Lidl-Kunden wieder auf exklusive
    Ticketverlosungen, das Lidl Kids Team bei ausgewählten Spielen sowie auf frische
    und gesunde Lebensmittel an den Spielstätten freuen. Besondere Höhepunkte sind
    das Finale der UEFA Europa League am 20. Mai 2026 in Istanbul und das Finale der
    UEFA Europa Conference League am 27. Mai 2026 in Leipzig. Als offizieller
    Partner sorgt Lidl vor Ort für den Frische-Kick und echte Fan-Momente. Besonders
    beim Finale in Leipzig dürfen sich Fußball-Fans auf ein umfangreiches Programm
    mit vielfältigen Aktionen vor und im Stadion freuen. Damit unterstreicht der
    Lebensmitteleinzelhändler sein Engagement für einen aktiven Lebensstil, die
    Stärkung sozialer Gemeinschaften sowie für einen Fußballsport, der Menschen mit
    und ohne Behinderungen vereint.

    Durch das Eintreten für eine bewusste Ernährung und einen aktiven Lebensstil
    geht es bei der Partnerschaft von Lidl und der UEFA nicht nur um die
    Unterstützung von Weltklasse-Fußball, sondern auch darum, Fußballfans und
    Familien in ganz Europa unvergessliche Momente zu bescheren.

    "Fußball zeigt auf besondere Weise, wie Menschen zusammenfinden und Gemeinschaft
    entsteht. Wir verbinden Fans aus Lidl-Ländern in ganz Europa und machen Fußball
    für viele Menschen erlebbar. Dabei ist es unser Ziel, den Fans echte Erlebnisse
    zu bieten und einen gesunden, aktiven Lebensstil zu fördern. In der kommenden
    Saison wollen wir noch mehr Menschen erreichen und auf sowie neben dem Platz
    neue, unvergessliche Momente schaffen", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing
    der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate)

    *Nielsen Sports. Interner Bericht, Juni 2025. Unveröffentlichtes Dokument.
    Zugriff durch Lidl. Basis: 12.000 repräsentative Bürger im Alter von 16 bis 69
    Jahren.

