    UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 53,78EUR auf Tradegate (10. September 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 41,2
    Kursziel alt: 41,2
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


