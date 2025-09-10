Chartupdate Silber - Wie geht es jetzt weiter?

Das im kurzfristigen und langfristigen Chartcheck benannte Kursziel für den Silberpreis konnte kürzlich erreicht werden – auch der aus der langfristigen Trendlinie abgeleitete Zeitpunkt für Kurse über 40 US Dollar passt ins aktuelle Bild.

Wie geht es mit Silber aus charttechnischer Sicht nun weiter?

Die seit 2022 bestehende Trendlinie (obere Begrenzung des Kanals) wurde seitdem mehrfach getestet, aber nicht überwunden und ist somit als sehr stark anzusehen – ein weiterer starker Aufwärtsimpuls in kurzer Zeit somit nicht so wahrscheinlich.

Darüberhinaus ist Silber aktuell nun auch an der roten sechsmonatigen Trendlinie angelangt. Auch der recht weite Abstand zur 200 Tagelinie (fast 20%) dürften eher bremsend wirken. Stochastik und DMI Indikator weisen auf eine nachlassende Dynamik der Kursbewegung hin – so produzierte der Stochastik kürzlich ein Verkaufssignal (blaue Linie kreuzt rote Linie abwärts). Beim DMI fällt nun die blaue Linie, die die Stärke der aktuellen Bewegung anzeigt – zudem drehten die grüne Linie nach unten und die rote etwas nach oben, was ein erster Hinweis auf einen kurzfristigen Trendwechsel sein könnte.



Quelle: Comdirect

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.